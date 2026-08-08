โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังอดีตครูต่างชาติขู่ยิง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงวันที่ 10-11 สิงหาคม อดีตครูต่างชาติโพสต์รูปปืนขู่ยิง ไม่พอใจถูกเลิกจ้าง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า จากกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับพฤติการณ์ของ Mr. Pieter Johannes Dreyer อดีตครูอัตราจ้างสอน
ภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Prograrn) โรงเรียนจึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงและข้อเท็จจจริงจากบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงตัวแทนนักเรียนและตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม และปราศจากอคติ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า Mr. Pieter Johannes Dreyer มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียน โรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างตามคำสั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ 593/2569 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 โดยให้การบอกเลิกสัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไปแล้วนั้น
ภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ปรากฏว่า Mr. Pieter Johannes Dreyer มีการเผยแพร่ ภาพการใช้อาวุธปืน ข้อความ และคลิปเสียง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ (แอปพลิเคชัน Line กลุ่มสาธารณะ) ซึ่งโรงเรียนได้ตรวจสอบพบว่ามีเนื้อหาหรือพฤติการณ์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุ ปลุกปั่น ข่มขู่ หรือคุกคามต่อคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ตลอดจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบ รวบรวม และรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ การดำเนินการของโรงเรียนจะยึดถือข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และกระบวนการตามกฎหมายเป็นสำคัญ และโรงเรียนได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตอันอาจกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2569
พร้อมกันนี้ โรงเรียนจะดำเนินการทบทวน ประเมิน และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ยกระดับความปลอดภัยของโรงเรียน ได้แก่ เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประตูทางเข้าออกโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทุกจุด, ผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองและบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรผ่านเข้าออกที่ป้อมยามประตูฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทย, กรณีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนครูและบุคลากร ผู้ประสานงานต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล่วงหน้าทุกครั้ง หากไม่มีการแจ้งจะไม่อนุญาตให้เข้าภายในโรงเรียนการนำรถเข้าไปภายในโรงเรียน, ครูและบุคลากรผู้ประสานงานจะต้องแจ้งทะเบียนและยี่ห้อรถต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า และงดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่บริเวณโรงเรียน
ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวเคยปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่เขาออกมาแฉว่า โรงเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน หลีกเลี่ยงภาษี และยักยอกเงินเดือนครู รวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเกินจริงเพื่อเบิกงบประมาณ
ยังกล่าวหาต่อไปว่าโรงเรียนละเมิดกฎหมายแรงงาน โดยยกเลิกสิทธิการลาคลอดตามสัญญาจ้าง ขณะที่มีครูต่างชาติกำลังตั้งครรภ์ 3 คน และอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภายในโรงเรียนด้วย โดยระบุว่าครูต่างชาติทั้ง 22 คนทำงานโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองใด ๆ
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