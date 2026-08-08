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ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก อุ่นเครื่องแอนฟิลด์ 9 ส.ค. 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 15:29 น.
(AP Photo/George Walker IV)

ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับ โมนาโก ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น คืนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569 เวลา 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามแอนฟิลด์ ซึ่งเป็นเกมแรกของ อันโดนี อิราโอลา ในฐานะกุนซือลิเวอร์พูลต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่น

เกมนี้เป็นนัดรองสุดท้ายของโปรแกรมปรีซีซั่นหงส์แดง ก่อนจะปิดท้ายด้วยการพบโคโม่ 1907 ที่แอนฟิลด์อีกนัดในสัปดาห์ถัดไป

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล VS โมนาโก คืนนี้

คู่แข่งขัน ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก
รายการ อุ่นเครื่องปรีซีซั่น 2026/27
วันแข่ง อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
เวลา 20.30 น. ตามเวลาไทย (14.30 น. ตามเวลาอังกฤษ)
สนาม แอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
Sunderland AFC’s Trey Samuel-Ogunsuyi, right, blocks a shot on goal by Liverpool FC’s Callum Scanlon, left, during the second half of a preseason club friendly Premier League soccer match Saturday, July 25, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)

ช่องถ่ายทอดสด

ลิเวอร์พูลแจ้ง ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของสโมสรเอง ทั้ง LFCTV และบริการสตรีมมิง All Red Video เริ่มรายงานก่อนเกมตั้งแต่เวลา 19.30 น. ตามเวลาไทย

ถ่ายทอดสดรับชมไม่ได้ในประเทศฝรั่งเศสและโมนาโก

สำหรับแฟนบอลในประเทศไทย เกมอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลในปรีซีซั่น ดูได้ผ่าน MONOMAX ซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับที่ถ่ายทอดเกมพบลีดส์ ยูไนเต็ด

Liverpool FC defender Jeremie Frimpong, left, battles for the ball with Sunderland AFC forward Romaine Mundle, right, during the first half of a preseason club friendly Premier League soccer match Saturday, July 25, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)

เกมแรกของ อิราโอลา ที่แอนฟิลด์

อันโดนี อิราโอลา ลงสนามที่แอนฟิลด์ครั้งแรก ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูล หลังเข้ารับตำแหน่งในช่วงซัมเมอร์ปี 2026 ต่อจากผลงาน 3 ฤดูกาลกับบอร์นมัธ

ฟอร์มล่าสุดของทีมยังไม่น่าไว้ใจ เกมก่อนหน้าพบลีดส์ ยูไนเต็ด ที่เมืองชิคาโก ลิเวอร์พูลออกนำไปก่อน 2-0 แต่กลับเสียถึง 4 ประตูในครึ่งหลัง จนพ่ายไป 2-4 ซึ่งเป็นจุดที่อิราโอลาต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนเปิดฤดูกาลจริง

ข่าวดีทีมฝั่งลิเวอร์พูล แกนหลักหลายรายที่ไม่ได้ร่วมทัวร์สหรัฐอเมริกาจะกลับมาพร้อมลงสนามในเกมนี้ ได้แก่ อลิสซง เบ็คเกอร์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ และ โคดี้ กัคโป

ส่วน วิคตอร์ มูนอซ นักเตะใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาในซัมเมอร์นี้ คาดว่าจะได้ลงสนามจากม้านั่งสำรอง หลังกลับมาจากช่วงพักผ่อนต่อจากฟุตบอลโลก

ขณะที่รายชื่อผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมลงสนาม ประกอบด้วย โจ โกเมซ, อูโก เอกิติเก, คอเนอร์ แบรดลีย์ และ โจวานนี่ เลโอนี่

ข่าวทีมฝั่งโมนาโก

ฝั่งทีมจากลีก เอิง ต้องขาด มาญเนส อักลิยูช ซึ่งเพิ่งย้ายไปร่วมทีมปารีส แซงต์ แชร์กแมง

อย่างไรก็ตาม ในทีมยังมีอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกที่แฟนบอลไทยคุ้นชื่ออยู่หลายราย ทั้ง โฟลาริน บาโลกุน และ เอริก ดายเออร์ ส่วน ปอล ป็อกบา ยังไม่ได้ลงสนามในเกมปรีซีซั่นของทีมเลยแม้แต่นัดเดียว

สถิติการพบกัน

สองทีมแทบไม่เคยเจอกันเลยในประวัติศาสตร์ พบกันมาเพียง 2 นัดเท่านั้น ทั้งหมดอยู่ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ฤดูกาล 2004/05 และผลัดกันชนะไปทีมละ 1 นัด

หมายความว่าการพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี

Liverpool FC defender Jeremie Frimpong kicks the ball during the first half of a preseason club friendly Premier League soccer match against Sunderland AFC, Saturday, July 25, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
Liverpool FC forward Rio Ngumoha (73) battles for the ball with Sunderland AFC defender Trai Hume (32) during the first half of a preseason club friendly Premier League soccer match Saturday, July 25, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
Liverpool FC defender Joe Gomez (2) is helped by trainers during the first half of a preseason club friendly Premier League soccer match against Sunderland AFC, Saturday, July 25, 2026, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 15:29 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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