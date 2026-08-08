ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบกับอินโดนีเซีย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดช่อง ONE31 จาก ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ทีมชาติไทยเปิดหัวเลกสองได้อย่างสวยงาม ด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ด้วยสกอร์ 25-19, 25-17 และ 25-19 ต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลชาวเหนือที่เข้าชมราว 3,500 คน
จุดที่ทำให้เกมจบเร็วคือเกมเสิร์ฟ ทีมไทยทำเอซได้ถึง 11 ลูก บวกกับการบล็อกและบอลเร็วที่คมขึ้นเรื่อย ๆ ในเซตท้าย
ชุดที่ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่งลงเป็นตัวจริงในนัดนั้น ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, ชัชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทวิสูตร, อัจฉราพร คงยศ, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ ปิยะนุช แป้นน้อย ตัวรับอิสระ
ก่อนหน้านั้นในเลกแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทีมชาติไทยก็ชนะรวด 3 นัด และคว้าแชมป์สนามแรกมาครองแล้ว รวมสถิติในรายการนี้จึงยังไม่แพ้ใครเลย
บุ๋มบิ๋มกลับมาแล้ว แต่ยังต้องปรับจังหวะ
ไฮไลต์ของนัดที่ผ่านมาคือการกลับมาลงสนามในนามทีมชาติของ ชัชชุอร โมกศรี หรือ บุ๋มบิ๋ม หลังพักรักษาอาการบาดเจ็บมานานราว 7 เดือน ซึ่งทำให้ต้องพลาดทั้งเนชันส์ลีก 2026 และซีวีคัพเลกแรก
หลังจบเกมกับฟิลิปปินส์ เจ้าตัวยอมรับว่ายังรู้สึกกังวลอยู่บ้างกับการกลับมา ยังต้องปรับจังหวะกับตัวเซตให้เข้าที่มากกว่านี้ ซึ่งเกมกับอินโดนีเซียคืนนี้จะเป็นบททดสอบที่หนักขึ้นอีกขั้น
ฟอร์มของอินโดนีเซียในนัดเปิดสนามเลกสองแบบเซอร์ไพรส์ อินโดนีเซียพบเวียดนามในเกมแรกของวันที่ 7 สิงหาคม และเป็นฝ่ายตามหลัง 0-2 เซตก่อน โดยแพ้ไป 20-25 และ 18-25 แต่สุดท้ายกลับมาไล่ตีเสมอและเอาชนะไปได้ 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 25-22, 25-20 และ 15-9 ในเซตตัดสิน
ตารางคะแนนหลังจบวันแรก
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|คะแนน
|1
|ไทย (เจ้าภาพ)
|1
|1
|0
|3
|2
|อินโดนีเซีย
|1
|1
|0
|2
|3
|เวียดนาม
|1
|0
|1
|1
|4
|ฟิลิปปินส์
|1
|0
|1
|0
สาเหตุที่ไทยกับอินโดนีเซียชนะเหมือนกันแต่คะแนนต่างกัน เป็นเพราะระบบให้คะแนนของรายการนี้ ทีมที่ชนะ 3-0 หรือ 3-1 จะได้ 3 คะแนน ส่วนทีมที่ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน และทีมที่แพ้ 2-3 ยังได้ 1 คะแนนติดมือ
หมายความว่าถ้าไทยเก็บชัยชนะแบบ 3-0 หรือ 3-1 ได้ในคืนนี้ จะขึ้นไปมี 6 คะแนนและทิ้งห่างคู่แข่งทั้งหมดก่อนเข้าสู่วันสุดท้าย
โปรแกรมวันนี้
- 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ส่วนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันปิดสนาม เวลา 13.00 น. ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย และเวลา 16.30 น. ไทยพบเวียดนาม ซึ่งเป็นการรีแมตช์คู่ชิงแชมป์จากเลกแรก
นอกจากเป้าหมายป้องกันแชมป์ในบ้าน รายการนี้ยังเป็นเวทีเตรียมทีมสู่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569
รายการชิงแชมป์เอเชียถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมในปีนี้ เพราะทีมที่คว้าแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสโดยอัตโนมัติ การได้ให้บุ๋มบิ๋มลงสนามจริงกับทีมที่สูสีอย่างอินโดนีเซียจึงมีค่ามากกว่าผลแพ้ชนะในคืนนี้
แฟนวอลเลย์บอลสามารถเข้าชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี บัตรราคา 100 บาท หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD
ที่มา: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ไทยพีบีเอส, PPTV HD36, มติชน, Nation Thailand
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ภาพจาก: SAVA
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