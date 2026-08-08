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ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 14:35 น.
ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบกับอินโดนีเซีย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 16.30 น. ถ่ายทอดสดช่อง ONE31 จาก ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ทีมชาติไทยเปิดหัวเลกสองได้อย่างสวยงาม ด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ด้วยสกอร์ 25-19, 25-17 และ 25-19 ต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลชาวเหนือที่เข้าชมราว 3,500 คน

จุดที่ทำให้เกมจบเร็วคือเกมเสิร์ฟ ทีมไทยทำเอซได้ถึง 11 ลูก บวกกับการบล็อกและบอลเร็วที่คมขึ้นเรื่อย ๆ ในเซตท้าย

ชุดที่ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่งลงเป็นตัวจริงในนัดนั้น ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, ชัชชุอร โมกศรี, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทวิสูตร, อัจฉราพร คงยศ, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ ปิยะนุช แป้นน้อย ตัวรับอิสระ

ก่อนหน้านั้นในเลกแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทีมชาติไทยก็ชนะรวด 3 นัด และคว้าแชมป์สนามแรกมาครองแล้ว รวมสถิติในรายการนี้จึงยังไม่แพ้ใครเลย

บุ๋มบิ๋มกลับมาแล้ว แต่ยังต้องปรับจังหวะ

ไฮไลต์ของนัดที่ผ่านมาคือการกลับมาลงสนามในนามทีมชาติของ ชัชชุอร โมกศรี หรือ บุ๋มบิ๋ม หลังพักรักษาอาการบาดเจ็บมานานราว 7 เดือน ซึ่งทำให้ต้องพลาดทั้งเนชันส์ลีก 2026 และซีวีคัพเลกแรก

หลังจบเกมกับฟิลิปปินส์ เจ้าตัวยอมรับว่ายังรู้สึกกังวลอยู่บ้างกับการกลับมา ยังต้องปรับจังหวะกับตัวเซตให้เข้าที่มากกว่านี้ ซึ่งเกมกับอินโดนีเซียคืนนี้จะเป็นบททดสอบที่หนักขึ้นอีกขั้น

ฟอร์มของอินโดนีเซียในนัดเปิดสนามเลกสองแบบเซอร์ไพรส์ อินโดนีเซียพบเวียดนามในเกมแรกของวันที่ 7 สิงหาคม และเป็นฝ่ายตามหลัง 0-2 เซตก่อน โดยแพ้ไป 20-25 และ 18-25 แต่สุดท้ายกลับมาไล่ตีเสมอและเอาชนะไปได้ 3-2 เซต ด้วยสกอร์ 25-22, 25-20 และ 15-9 ในเซตตัดสิน

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

ตารางคะแนนหลังจบวันแรก

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
1 ไทย (เจ้าภาพ) 1 1 0 3
2 อินโดนีเซีย 1 1 0 2
3 เวียดนาม 1 0 1 1
4 ฟิลิปปินส์ 1 0 1 0

สาเหตุที่ไทยกับอินโดนีเซียชนะเหมือนกันแต่คะแนนต่างกัน เป็นเพราะระบบให้คะแนนของรายการนี้ ทีมที่ชนะ 3-0 หรือ 3-1 จะได้ 3 คะแนน ส่วนทีมที่ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน และทีมที่แพ้ 2-3 ยังได้ 1 คะแนนติดมือ

หมายความว่าถ้าไทยเก็บชัยชนะแบบ 3-0 หรือ 3-1 ได้ในคืนนี้ จะขึ้นไปมี 6 คะแนนและทิ้งห่างคู่แข่งทั้งหมดก่อนเข้าสู่วันสุดท้าย

โปรแกรมวันนี้

  • 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
  • 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันปิดสนาม เวลา 13.00 น. ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย และเวลา 16.30 น. ไทยพบเวียดนาม ซึ่งเป็นการรีแมตช์คู่ชิงแชมป์จากเลกแรก

นอกจากเป้าหมายป้องกันแชมป์ในบ้าน รายการนี้ยังเป็นเวทีเตรียมทีมสู่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569

รายการชิงแชมป์เอเชียถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมในปีนี้ เพราะทีมที่คว้าแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสโดยอัตโนมัติ การได้ให้บุ๋มบิ๋มลงสนามจริงกับทีมที่สูสีอย่างอินโดนีเซียจึงมีค่ามากกว่าผลแพ้ชนะในคืนนี้

แฟนวอลเลย์บอลสามารถเข้าชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี บัตรราคา 100 บาท หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD

ที่มา: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, ไทยพีบีเอส, PPTV HD36, มติชน, Nation Thailand

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

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ภาพจาก: SAVA

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 14:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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