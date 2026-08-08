ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นิติเวชแถลงผลชันสูตร 8 ศพ เหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังไม่ฟันธงปมวิสามัญ ชี้ต้องรอพนักงานสอบสวนสรุป
พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ แถลงผลการชันสูตรเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตรวม 8 ราย จากเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยแถลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569
ผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 8 รายเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน โดยจำนวนบาดแผลอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 นัด ในจำนวนนี้ 6 รายมีบาดแผล 1 นัด ส่วนอีก 2 รายมีบาดแผล 3 นัด และ 4 นัดตามลำดับ ลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่บริเวณอวัยวะสำคัญ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้
พล.ต.ต.วิรุฬห์ระบุว่า กระสุนที่พบในร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ทะลุออก มีเพียง 1 นัดที่ฝังอยู่ภายในร่างกาย
สำหรับเด็กชายวัย 14 ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ผลชันสูตรพบบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ 1 นัด และทะลุออก โดยไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกาย แต่พบเขม่าปืนบริเวณบาดแผล
ประเด็นสำคัญของการแถลงครั้งนี้คือ กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในสังคมว่าผู้ก่อเหตุอาจถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่
พล.ต.ต.วิรุฬห์ระบุว่า จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืน และลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามัญหรือไม่นั้น ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไป
ขณะที่การตรวจหาสารต่างๆ ภายในร่างกายของผู้ก่อเหตุ ยังอยู่ระหว่างการส่งตรวจ ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีข้อสรุปในส่วนนี้
สำหรับผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคลากรของโรงเรียน 5 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร เจ้าหน้าที่ นางสาวทิวาพร วานิช ครูแนะแนว ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง ครูภาษาไทย และนางสาวประภาพร ก้อนศิลา ครูคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีปู่และย่าของผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตภายในบ้านพัก และตัวผู้ก่อเหตุ
ทั้งนี้ ผลชันสูตรชุดนี้ครอบคลุมผู้เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งเป็นจำนวน ณ วันที่ส่งชันสูตร ขณะที่ต่อมามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 9 ราย
ด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยแนวทางการขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุยอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 23 ราย รวม 31 ราย
กรณีเสียชีวิต ทายาทขอรับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งรวมค่าจัดการศพ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ และค่าเสียหายอื่นตามหลักเกณฑ์
กรณีบาดเจ็บ ขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 80,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน 10 วัน ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาท และหากพิการหรือสูญเสียอวัยวะ ขอรับค่าตอบแทนความพิการหรือทุพพลภาพได้ไม่เกิน 300,000 บาท
ผู้มีสิทธิต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ คือวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2525 7245 หรือสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา: สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ,
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