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ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 14:32 น.
ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี
A coffin containing the body of a victim of Friday's shooting at the Debsirin Nonthaburi School, is brought in a stretcher at a police hospital in Bangkok,Thailand, Saturday, Aug. 8, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

นิติเวชแถลงผลชันสูตร 8 ศพ เหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังไม่ฟันธงปมวิสามัญ ชี้ต้องรอพนักงานสอบสวนสรุป

พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ แถลงผลการชันสูตรเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตรวม 8 ราย จากเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยแถลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569

ผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 8 รายเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน โดยจำนวนบาดแผลอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 นัด ในจำนวนนี้ 6 รายมีบาดแผล 1 นัด ส่วนอีก 2 รายมีบาดแผล 3 นัด และ 4 นัดตามลำดับ ลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่บริเวณอวัยวะสำคัญ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้

พล.ต.ต.วิรุฬห์ระบุว่า กระสุนที่พบในร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ทะลุออก มีเพียง 1 นัดที่ฝังอยู่ภายในร่างกาย

สำหรับเด็กชายวัย 14 ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ผลชันสูตรพบบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ 1 นัด และทะลุออก โดยไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกาย แต่พบเขม่าปืนบริเวณบาดแผล

ประเด็นสำคัญของการแถลงครั้งนี้คือ กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในสังคมว่าผู้ก่อเหตุอาจถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่

พล.ต.ต.วิรุฬห์ระบุว่า จากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืน และลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามัญหรือไม่นั้น ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไป

ขณะที่การตรวจหาสารต่างๆ ภายในร่างกายของผู้ก่อเหตุ ยังอยู่ระหว่างการส่งตรวจ ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีข้อสรุปในส่วนนี้

สำหรับผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคลากรของโรงเรียน 5 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นางสาวสายฝน ศิริกิจจาขจร เจ้าหน้าที่ นางสาวทิวาพร วานิช ครูแนะแนว ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง ครูภาษาไทย และนางสาวประภาพร ก้อนศิลา ครูคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีปู่และย่าของผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตภายในบ้านพัก และตัวผู้ก่อเหตุ

ทั้งนี้ ผลชันสูตรชุดนี้ครอบคลุมผู้เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งเป็นจำนวน ณ วันที่ส่งชันสูตร ขณะที่ต่อมามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่อีก 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 9 ราย

ประชาชนนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
People offer prayers at the gate of Debsirin Nonthaburi School, a day after the shooting at the school in Nonthaburi province, Thailand, Saturday, Aug. 8, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

ด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยแนวทางการขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุยอดผู้เสียชีวิต 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 23 ราย รวม 31 ราย

กรณีเสียชีวิต ทายาทขอรับค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งรวมค่าจัดการศพ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ และค่าเสียหายอื่นตามหลักเกณฑ์

กรณีบาดเจ็บ ขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 80,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน 10 วัน ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาท และหากพิการหรือสูญเสียอวัยวะ ขอรับค่าตอบแทนความพิการหรือทุพพลภาพได้ไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้มีสิทธิต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปีนับแต่วันเกิดเหตุ คือวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2525 7245 หรือสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ,

ป้ายหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และนักเรียนเดินเข้าภายในโรงเรียน
Students arrive at Debsirin Nonthaburi School, a day after the shooting at the school in Nonthaburi province, Thailand Saturday, Aug. 8, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit)

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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