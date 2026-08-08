การเงินเศรษฐกิจ

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 14:17 น.
การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ

MEA เตือนภัย! LINE ปลอม…ระวังมิจฉาชีพแชตอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง หลอกเข้าตรวจสอบมิเตอร์และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง LINE ปลอม มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความอ้างว่าจะเข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่การติดต่อจาก MEA

MEA ยืนยันว่า การเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน และไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชต โทรศัพท์ หรือเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่ได้มีเอกสารและกระบวนการของ MEA รองรับ หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตรวจสอบได้
MEA ขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ และควรตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใด ๆ

MEA ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้

• อย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตน
• อย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชตหรือโทรศัพท์
• ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน
• หากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าว ให้หยุดการสนทนาและติดต่อ MEA เพื่อตรวจสอบทันที

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชี หรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 14:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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