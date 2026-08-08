การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ

MEA เตือนภัย! LINE ปลอม…ระวังมิจฉาชีพแชตอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง หลอกเข้าตรวจสอบมิเตอร์และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง LINE ปลอม มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความอ้างว่าจะเข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมพยายามสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนยินยอมให้เข้าพื้นที่หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่การติดต่อจาก MEA
MEA ยืนยันว่า การเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน และไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านแชต โทรศัพท์ หรือเรียกชำระค่าใช้จ่ายหน้างานโดยไม่ได้มีเอกสารและกระบวนการของ MEA รองรับ หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนตรวจสอบได้
MEA ขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข้อความหรือบัญชีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ และควรตรวจสอบข้อมูลกับ MEA โดยตรงก่อนดำเนินการใด ๆ
MEA ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้
• อย่าให้บุคคลแปลกหน้าเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตน
• อย่าโอนเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งที่ได้รับผ่านแชตหรือโทรศัพท์
• ขอให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน
• หากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าว ให้หยุดการสนทนาและติดต่อ MEA เพื่อตรวจสอบทันที
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) ซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชี หรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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