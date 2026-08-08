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ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง “ครูหมวย” เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 13:59 น.
ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง "ครูหมวย" เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ นนทบุรี ร่วมเล่าความทรงจำถึง “ครูหมวย” ครูแนะแนวผู้เสียชีวิต ชี้เป็นครูที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทยอยเผยแพร่ความทรงจำที่มีต่อนางสาวทิวาพร วานิช หรือครูหมวย ครูแนะแนวที่เสียชีวิตจากเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ศิษย์เก่ารายหนึ่งซึ่งจบการศึกษาไปเมื่อ 6 ปีก่อน ส่งข้อความถึงเพจ Drama-addict ระบุว่าตนเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูหมวย และครูเป็นที่รักของนักเรียนหลายคนจริงๆ เป็นครูที่มอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนเสมอมา คอยชี้แนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมระบุว่าลูกศิษย์อีกหลายคนก็พูดตรงกัน

เจ้าตัวยังส่งคลิปที่ศิษย์เก่าอีกคนหนึ่งเคยขอให้ครูหมวยช่วยเขียนข้อความให้ในโอกาสจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในคลิปครูหมวยยิ้มพร้อมถือกระดาษที่เขียนข้อความอวยพรให้นักเรียน พร้อมระบุว่าเป็นมุมที่น่ารักของครูมาก

ก่อนหน้านี้เพจศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี PSU Pattani-Alumni โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางสาวทิวาพร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว รหัส 46 พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตทุกคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ครูหมวยเป็นชาวอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ญาติระบุว่าเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของทุกคน

สิ่งที่ทำให้หลายคนยิ่งสะเทือนใจ คือ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 หรือก่อนเกิดเหตุเพียง 2 วัน ครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดี ครูเก่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตของนักเรียนเอง

งานแนะแนวเป็นงานที่ครูต้องรับฟังปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งเรื่องการเรียน การเลือกเส้นทางอนาคต และปัญหาส่วนตัว การได้รับเลือกจากนักเรียนจึงสะท้อนความไว้วางใจที่เด็กมีต่อครูโดยตรง

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2569 กลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตทยอยนำเอกสารหลักฐานมาติดต่อขอรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยครอบครัวของครูหมวยจะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนร่างของนายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดกันทรอมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เหตุเกิดภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายวัย 14 ปีของโรงเรียน และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ต่อมาเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คนที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุ เป็นปู่และย่า รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 คน โดยร่างทั้งหมดนำส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ด้านกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยแนวทางการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาท

ที่มา: เพจ Drama-addict, ไทยรัฐ, อมรินทร์ทีวี, กะปุก, ไทยโพสต์, เพจศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง &quot;ครูหมวย&quot; เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ส.ค. 2569 13:59 น.| อัปเดต: 08 ส.ค. 2569 13:59 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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