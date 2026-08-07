รู้ยิ่งเศร้า “ครูขนุน” รัก รร.เทพศิรินทร์มาก ศิษย์เก่า เรียนจบกลับมาเป็นครู
อาลัย “ครูขนุน” ครูภาษาไทยผู้เสียชีวิตในเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศิษย์เก่าที่กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเดิม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง หรือที่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานเรียกว่าครูขนุน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นหนึ่งในครูที่เสียชีวิตจากเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียน โดยสิ่งที่คนรอบตัวพูดถึงมากที่สุดคือความผูกพันที่เธอมีต่อโรงเรียนแห่งนี้มาตลอดชีวิต
สมาคมนักเรียนเก่าวัฒนโชติศรีบุญญาคมและเทพศิรินทร์ นนทบุรี เผยแพร่ข้อความไว้อาลัย ระบุว่าครูขนุนเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ นนทบุรี รุ่น 52 ถึง 55 เป็นครูภาษาไทยของโรงเรียน และดำรงตำแหน่งเลขานุการของสมาคม
ในฐานะน้องที่น่ารักของรุ่นพี่ ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ และขอให้ได้พักอย่างแท้จริงเสียที ก่อนปิดท้ายว่าเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตวิญญาณความเป็นเทพศิรินทร์ นนทบุรี อย่างเต็มตัว
ด้านนายนพ น้องชายของครูขนุน ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า เมื่อทราบว่าเกิดเหตุที่โรงเรียน ตนพยายามติดต่อพี่สาวแต่ติดต่อไม่ได้ จึงรีบเดินทางไปที่โรงเรียน กระทั่งทราบว่าพี่สาวถูกยิงเสียชีวิตภายในอาคาร 5
เขาเล่าว่าพี่สาวผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก เพราะเป็นทั้งศิษย์เก่า เคยฝึกงานที่นี่ และกลับมาเป็นครูที่นี่ โดยรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อถามว่าครูขนุนเคยเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังหรือไม่ น้องชายระบุว่าพี่สาวแทบไม่เคยเล่าเรื่องในแง่ลบเกี่ยวกับนักเรียนเลย ส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่เรื่องดี พร้อมย้ำว่าครูขนุนเป็นคนรักเด็กมาก
น้องชายยังฝากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนในโรงเรียน ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น เรียกร้องให้มีการทบทวนระบบความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างจริงจัง พร้อมตั้งคำถามถึงผู้ที่จะรับผิดชอบเรื่องการเยียวยา เนื่องจากผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้ว
ขณะที่นางสาววรินทร ทองวัฒนา ญาติของครูขนุน ให้ข้อมูลกับสื่อว่าครูขนุนเป็นเสาหลักของครอบครัว
สำหรับเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายวัย 14 ปีของโรงเรียน และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ต่อมาเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 คนที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุ เป็นปู่และย่า
รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังไม่นิ่ง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 7 คน บาดเจ็บ 15 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 2 คน ขณะที่รายงานในเวลาต่อมาจากแหล่งอื่นระบุยอดผู้เสียชีวิต 6 คน เป็นครูและบุคลากร 5 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์ชณัฐพร นาคพลั้ง (ครูขนุน)
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม
ณ วัดโบสถ์บน
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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