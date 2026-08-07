เจ้าหน้าที่พบหินถ่วงน้ำหนักในเป้ “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ภายหลังกู้ร่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่พบหินถ่วงน้ำหนักในเป้ “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ภายหลังกู้ร่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมสอบเพิ่ม เผยแฟนสาวบอกไม่มีประเด็นขัดแย้ง
จากกรณีที่ น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของนาย ธามัน เต้พันธ์ หรือ นาย เตวิช เต้พันธ์ หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายหลังจากที่ เต้ วงดราก้อนไฟว์ หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยาน ช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 69
ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานพบร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” แล้วในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 7 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างของผู้ตายขึ้นมาสอบสวนแล้วนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ รายงานเพิ่มเติมว่า “กรณีพบศพ “เต้ ดราก้อนไฟว์“ ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานพระราม7 ตรวจสอบภายในกระเป๋าเป้ พบใช้หินถ่วงน้ำหนัก”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอบถามกับแฟนสาวของนายเต้อีกครั้งเมื่อเช้านี้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ทราบว่านอกจากนายเต้จะไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยแล้ว ยังไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปอีกด้วย ส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว หรือเรื่องโรคซึมเศร้านั้น ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่มี
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