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เปรียบเทียบกราดยิงโรงเรียนสหรัฐฯ กับไทย แรงจูงใจ-กฎหมายต่างกันยังไง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 18:23 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 20:20 น.

เปรียบเทียบเหตุกราดยิงโรงเรียนสหรัฐฯ กับไทย เหมือนหรือต่างกันตรงไหน ทั้งแรงจูงใจและกฎหมาย

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 ใช้ปืนขนาด 9 มม. ยิงครูและนักเรียนก่อนยิงตัวเองเสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 คน นักเรียน 3 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน มีผู้บาดเจ็บอีก 15 คน เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุพบปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วย และพบว่าเคยเปิดดูคลิปเหตุกราดยิงในต่างประเทศก่อนลงมือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังเหตุคนร้ายบุกจับตัวประกันที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียชีวิตจากการยิงขณะพยายามปกป้องนักเรียน และย้อนกลับไปอีกก่อนหน้านั้นคือเหตุกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อเดือนตุลาคม 2566 โดยเด็กชายอายุ 14 ปี ซึ่งแม้จะไม่ได้เกิดในโรงเรียน แต่ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนและเลือกก่อเหตุในที่สาธารณะ

เมื่อความรุนแรงลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำในไทย คำถามที่ตามมาคือประเทศไทยกำลังเดินตามรอยสหรัฐอเมริกา ประเทศที่เผชิญปัญหากราดยิงโรงเรียนมานานหลายทศวรรษหรือไม่

สถานการณ์ในสหรัฐฯ ปัญหาเรื้อรังที่ยังลดไม่ลง

ฐานข้อมูล K-12 School Shooting Database ซึ่งเก็บสถิติเหตุกราดยิงในโรงเรียนของสหรัฐฯ ย้อนหลังไปถึงปี 2509 ระบุว่าปี 2566 เป็นปีที่มีเหตุกราดยิงในโรงเรียนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 352 ครั้ง ก่อนจะลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 233 ครั้งในปี 2568 ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2563 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในโรงเรียนก็ลดจากระดับสูงสุด 276 คนในปี 2567 เหลือ 148 คนในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยโรงเรียนยอมรับว่ายังไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักของแนวโน้มขาลงนี้

ข้อมูลด้านผู้ก่อเหตุจากการวิเคราะห์หลายแหล่งพบรูปแบบร่วมกันชัดเจน ประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์ของผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนระดับ K-12 มีอายุต่ำกว่า 22 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยมัธยมปลายคือ 15 ถึง 18 ปี และมากถึง 98 เปอร์เซ็นต์เป็นเพศชาย ส่วนแรงจูงใจนั้น เมื่อสามารถระบุได้ ส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่บานปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน ความสัมพันธ์ หรือการถูกรังแก ขณะที่เหตุกราดยิงขนาดใหญ่ที่เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ เช่น เหตุยิงโรงเรียนคาทอลิกในเมืองมินนีแอโพลิสเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 มักมีปัจจัยด้านสุขภาพจิต ความเกลียดชัง หรือการเลียนแบบผู้ก่อเหตุกราดยิงคนก่อนๆ ร่วมด้วย

เปรียบเทียบกราดยิงโรงเรียนสหรัฐฯ

สถานการณ์ในไทย จากเหตุเดี่ยวสู่ความถี่ที่เพิ่มขึ้น

ไทยไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เก็บสถิติกราดยิงในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเหมือนสหรัฐฯ แต่เมื่อไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาจะเห็นความถี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เริ่มจากเหตุยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติด แม้เป้าหมายจะเป็นศูนย์เด็กเล็กไม่ใช่โรงเรียนโดยตรง แต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลเริ่มทบทวนกฎหมายอาวุธปืนอย่างจริงจัง

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2566 เด็กชายอายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนทางเลือกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อเหตุยิงประชาชนภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ตำรวจพบว่าปืนที่ใช้เป็นปืนแบลงก์กันที่ถูกดัดแปลงให้ยิงกระสุนจริงได้ และผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตร่วมด้วย เหตุการณ์นี้ทำให้กระทรวงมหาดไทยออกมาตรการเร่งด่วนหลายข้อ รวมถึงห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มควบคุมการซื้อขายปืนแบลงก์กันและปืนบีบีที่เคยเป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย

ล่วงมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ชายวัย 18 ปี ก่อเหตุคลุ้มคลั่ง แย่งอาวุธปืนยาวของตำรวจ แล้วบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ก่อนยิงผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าไปเจรจาขอแลกตัวเป็นตัวประกันแทนลูกศิษย์ จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจที่ชัดเจนได้ แต่มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุไม่พอใจครูในโรงเรียน

และล่าสุดคือเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นเหตุกราดยิงในโรงเรียนไทยที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า จากการสอบถามครูแนะแนวเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีเพื่อนฝูงตามปกติ ไม่ใช่เด็กก้าวร้าว มีเพียงพฤติกรรมชอบเล่นเกม จึงยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัดในขณะนี้

เปรียบเทียบแรงจูงใจ

จุดร่วมที่ชัดเจนที่สุดระหว่างสองประเทศคือผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นเยาวชนชาย อายุอยู่ในช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย และแรงจูงใจมักเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนตัวในโรงเรียนมากกว่าจะมีเป้าหมายทางการเมืองหรืออุดมการณ์ชัดเจน ทั้งเคสเทพศิรินทร์และเคสมินนีแอโพลิสต่างมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุศึกษาหรือเลียนแบบเหตุกราดยิงในต่างประเทศมาก่อน สะท้อนว่าปรากฏการณ์การเลียนแบบ (copycat effect) ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐฯ อีกต่อไป

ความต่างอยู่ที่ระดับความเข้าใจปัญหา สหรัฐฯ มีข้อมูลสะสมมานานกว่า 50 ปี ทำให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก่อนก่อเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และช่วงอายุได้ค่อนข้างละเอียด ขณะที่ไทยเพิ่งเผชิญเหตุลักษณะนี้ถี่ขึ้นในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังอยู่ในขั้นตอนตั้งต้นของการทำความเข้าใจ แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยยังคงถูกวิเคราะห์แยกเป็นรายกรณี ยังไม่มีกรอบวิจัยเชิงระบบมารองรับเหมือนที่สหรัฐฯ มี

เปรียบเทียบกฎหมายอาวุธปืน

ความแตกต่างที่ชัดที่สุดระหว่างสองประเทศอยู่ที่โครงสร้างกฎหมาย สหรัฐฯ มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 2 (Second Amendment) รับรองสิทธิของประชาชนในการครอบครองอาวุธปืน ทำให้การออกกฎหมายควบคุมปืนในระดับรัฐบาลกลางทำได้ยากและมักถูกท้าทายในชั้นศาล กฎหมายส่วนใหญ่จึงเป็นอำนาจของแต่ละรัฐ บางรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กมีมาตรการเข้มงวด เช่น กฎหมาย red flag ที่อนุญาตให้ศาลสั่งยึดปืนจากผู้ที่มีความเสี่ยงจะก่อความรุนแรงชั่วคราว ขณะที่บางรัฐแทบไม่มีข้อจำกัดในการซื้อขาย กฎหมายระดับรัฐบาลกลางฉบับสำคัญล่าสุดคือ Bipartisan Safer Communities Act ปี 2565 ซึ่งออกมาหลังเหตุกราดยิงโรงเรียนประถมที่เมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส ทำให้มีเด็กเสียชีวิต 19 คน กฎหมายฉบับนี้ขยายการตรวจสอบประวัติผู้ซื้อปืนอายุต่ำกว่า 21 ปี แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการตรวจสอบประวัติแบบครอบคลุมทุกกรณี (universal background check) ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักที่ยังไม่ผ่านสภาคองเกรส

ไทยไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้ครอบครองอาวุธปืน การมีและใช้ปืนทุกกรณีต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ในหลักการจึงถือว่าเข้มงวดกว่าสหรัฐฯ มาก แต่ช่องโหว่ของไทยอยู่ที่ตลาดปืนผิดกฎหมายและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ดัดแปลงได้ กระทรวงมหาดไทยเคยเปิดเผยว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุอาชญากรรมในช่วงปี 2559 ถึง 2566 มากถึง 83 เปอร์เซ็นต์เป็นปืนผิดกฎหมาย ส่วนปืนแบลงก์กันและปืนอัดลมที่ไทยนำเข้ามาระหว่างปี 2560 ถึง 2566 มีจำนวนราว 577,563 กระบอก ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้ควบคุมผู้ครอบครอง ควบคุมเฉพาะผู้นำเข้าและผู้ค้า ทำให้ปืนเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้ยิงกระสุนจริงได้ผ่านคลิปสอนบนอินเทอร์เน็ต หลังเหตุสยามพารากอน กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งห้ามพกปืนแบลงก์กันและปืนบีบีในที่สาธารณะ ยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐ และเตรียมแก้นิยามกฎหมายให้ครอบคลุมสิ่งเทียมอาวุธปืนเหล่านี้ด้วย

กล่าวโดยสรุปคือ สหรัฐฯ เผชิญปัญหาจากการที่ปืนถูกกฎหมายหาซื้อได้ง่ายเกินไปเพราะข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญ ส่วนไทยเผชิญปัญหาจากช่องว่างระหว่างกฎหมายที่เข้มงวดในหลักการกับตลาดปืนเถื่อนและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ควบคุมได้ไม่ทั่วถึงในทางปฏิบัติ

เหตุกราดยิงในโรงเรียนของไทยและสหรัฐฯ มีจุดร่วมสำคัญคือผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายที่มีความขัดแย้งส่วนตัวหรือปัญหาสุขภาพจิตเป็นแรงขับ และมีแนวโน้มเลียนแบบเหตุการณ์ที่เคยเป็นข่าวมาก่อน แต่โครงสร้างที่นำไปสู่ปัญหาต่างกันโดยสิ้นเชิง สหรัฐฯ ติดกับดักจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ทำให้ควบคุมปืนถูกกฎหมายได้ยาก ขณะที่ไทยมีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดในหลักการอยู่แล้ว แต่ยังตามช่องโหว่ของปืนเถื่อนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ทัน เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันนี้จึงเป็นอีกครั้งที่สังคมไทยต้องกลับมาทบทวนทั้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนและระบบดูแลสุขภาพจิตเยาวชนไปพร้อมกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 18:23 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 20:20 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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