ไทยพ่ายตุรกี 0-3 เซต ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี แพ้ตุรกี 3 เซตรวด นัดเปิดสนามกลุ่มเอที่ซานติอาโก ประเทศชิลี เตรียมพบเจ้าภาพชิลีนัดต่อไป 8 สิงหาคมนี้
ทีมชาติไทย วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี แพ้ตุรกี 0-3 เซต ในศึกชิงแชมป์โลก 2026 นัดเปิดสนามกลุ่มเอ ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี เมื่อเช้ามืดวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย คะแนนแต่ละเซตคือ 23-25, 25-27 และ 13-25 โดยไทยเป็นฝ่ายแพ้ทั้ง 3 เซต
การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ชิลีระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ทีมไทยอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับชิลีเจ้าภาพ ตุรกี อียิปต์ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ก แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม โดยทีมอันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายซึ่งเล่นแบบแพ้คัดออก
ก่อนแข่ง ตุรกีอยู่อันดับ 7 ของโลกในรุ่นอายุนี้ และเป็นฝ่ายชนะไทยมาแล้วทั้ง 5 นัดหลังสุดในระดับเยาวชนชิงแชมป์โลก รวมถึงนัดล่าสุดที่เอาชนะไทย 3-0 เซต ในศึกชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศเปรู
ทีมไทยชุดนี้มีจุดเด่นเรื่องความสูงของผู้เล่นที่พัฒนาขึ้น มีนักกีฬาหลายคนสูงเกิน 180 เซนติเมตร ช่วยรับมือกับบล็อกของตุรกีได้ดีกว่าเดิม แม้ผลการแข่งขันจะยังแพ้ แต่เซตแรกและเซตสองสูสีกันมากกว่านัดก่อนหน้า
นัดต่อไปทีมไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง MONOMAX ผลการแข่งขันนัดนี้จะมีผลต่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของทีมไทย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Siamsport, ฐานเศรษฐกิจ, PPTV HD 36
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