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ไทยพ่ายตุรกี 0-3 เซต ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 18:00 น.
ไทยพ่ายตุรกี 0-3 เซต ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี แพ้ตุรกี 3 เซตรวด นัดเปิดสนามกลุ่มเอที่ซานติอาโก ประเทศชิลี เตรียมพบเจ้าภาพชิลีนัดต่อไป 8 สิงหาคมนี้

ทีมชาติไทย วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี แพ้ตุรกี 0-3 เซต ในศึกชิงแชมป์โลก 2026 นัดเปิดสนามกลุ่มเอ ที่กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี เมื่อเช้ามืดวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย คะแนนแต่ละเซตคือ 23-25, 25-27 และ 13-25 โดยไทยเป็นฝ่ายแพ้ทั้ง 3 เซต

การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ FIVB Volleyball Girls’ U17 World Championship 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ชิลีระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ทีมไทยอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับชิลีเจ้าภาพ ตุรกี อียิปต์ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเช็ก แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม โดยทีมอันดับ 1 ถึง 4 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายซึ่งเล่นแบบแพ้คัดออก

ก่อนแข่ง ตุรกีอยู่อันดับ 7 ของโลกในรุ่นอายุนี้ และเป็นฝ่ายชนะไทยมาแล้วทั้ง 5 นัดหลังสุดในระดับเยาวชนชิงแชมป์โลก รวมถึงนัดล่าสุดที่เอาชนะไทย 3-0 เซต ในศึกชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศเปรู

ทีมไทยชุดนี้มีจุดเด่นเรื่องความสูงของผู้เล่นที่พัฒนาขึ้น มีนักกีฬาหลายคนสูงเกิน 180 เซนติเมตร ช่วยรับมือกับบล็อกของตุรกีได้ดีกว่าเดิม แม้ผลการแข่งขันจะยังแพ้ แต่เซตแรกและเซตสองสูสีกันมากกว่านัดก่อนหน้า

นัดต่อไปทีมไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง MONOMAX ผลการแข่งขันนัดนี้จะมีผลต่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของทีมไทย

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

Siamsport, ฐานเศรษฐกิจ, PPTV HD 36

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 18:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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