เปิด 5 คำถามเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จากกุญแจตู้ปืน ถึงระบบคัดกรองหน้าโรงเรียน
5 คำถามเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำรวจพบปืนของปู่เก็บในตู้ล็อกกุญแจ ส่วนโรงเรียนมีครูเวรและสแกนใบหน้าแต่ไม่มีเครื่องตรวจโลหะ
เหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ยุติลงแล้ว แต่ยังมีคำถามหลายข้อที่ต้องรอคำตอบจากการสอบสวน ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 ราย นักเรียน 3 ราย และผู้ก่อเหตุ 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมี 15 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 ราย
ต่อไปนี้คือ 5 คำถามหลักที่ยังต้องการคำตอบ พร้อมสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ยังไม่รู้ในแต่ละข้อ
1. แรงจูงใจที่แท้จริงคืออะไร
ฝ่ายสืบสวนรายงานว่าผู้ก่อเหตุอาจมีความไม่พอใจสะสมจากการถูกเพื่อนล้อเลียนหรือกลั่นแกล้ง แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวของเหตุการณ์ เพราะการสอบสวนยังดำเนินอยู่ ตำรวจกำลังตรวจคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุ และพบเบื้องต้นว่ามีประวัติค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุยิงโรงเรียนในต่างประเทศ ส่วนโทรศัพท์มือถือถูกล็อกรหัสผ่านไว้ ทำให้การตรวจสอบยังไม่คืบหน้ามากนัก
นักอาชญาวิทยาที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐเตือนว่ายังไม่ควรรีบสรุปว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพจิต การถูกบูลลี่ ความแค้นส่วนตัว หรือการเลียนแบบเกม เพราะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอชี้ชัดไปทางใดทางหนึ่ง สิ่งที่รู้แล้วคือตำรวจพบเบาะแสหลายด้าน ทั้งปัญหาในโรงเรียนและประวัติการค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ยังไม่รู้คือปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจหลัก และเตรียมการล่วงหน้านานเท่าใด
2. เด็กเปิดตู้เก็บปืนของปู่ได้อย่างไร
ตำรวจยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีชื่อปู่ของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครอง ญาติใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าปู่เก็บปืนไว้ในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวและล็อกกุญแจไว้เสมอ ไม่เคยอนุญาตให้หลานเล่นหรือแตะต้องอาวุธ จุดที่ยังเป็นปริศนาคือเด็กทราบตำแหน่งกุญแจตู้เก็บปืนได้อย่างไร ซึ่งเป็นช่องว่างสำคัญที่สุดของประเด็นอาวุธในตอนนี้
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่เด็กสามารถครอบครองอาวุธปืนและนำกระสุนเข้าไปในโรงเรียนได้ ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลไม่ให้เด็กเข้าถึงอาวุธ และต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. เกิดอะไรขึ้นที่บ้านก่อนมาโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุในซอยวัดลาดปลาดุก ย่านบางบัวทอง พบปู่กับย่าเสียชีวิตภายในบ้าน สภาพถูกยิงเข้าที่ศีรษะ ตำรวจเชื่อว่าเหตุที่บ้านเกิดขึ้นก่อนเดินทางไปโรงเรียน แต่เวลาที่แน่นอนว่าเหตุที่บ้านเกิดขึ้นกี่โมง ออกจากบ้านเมื่อใด และเดินทางถึงโรงเรียนด้วยเส้นทางใด ยังต้องรอผลนิติเวชและภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยันไทม์ไลน์ให้ครบถ้วน
ญาติให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาโดยตลอด หลังพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ตำรวจนำไปประกอบการสอบสวนสาเหตุ ยังไม่ควรนำไปเชื่อมโยงเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์
4. ปืนและกระสุนผ่านเข้าโรงเรียนได้อย่างไร
พยานในโรงเรียนให้ข้อมูลว่าทางเข้าตามปกติมีครูเวรดูแลและระบบสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกการมาเรียน แต่ไม่มีเครื่องตรวจจับโลหะหรือเครื่องสแกนอาวุธบริเวณประตู คู่มือนักเรียนของโรงเรียนระบุชัดว่าห้ามนำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้ามาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะยึดของกลางและเรียกผู้ปกครองมาพบ
คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนคือผู้ก่อเหตุเข้าประตูใด พกอาวุธและกระสุนเข้ามาด้วยวิธีใด และเช้าวันเกิดเหตุมีการตรวจสัมภาระเป็นรายบุคคลหรือไม่ ยังสรุปไม่ได้ว่าโรงเรียนไม่มีมาตรการตรวจค้นเลย เพราะพยานยืนยันเพียงว่าไม่มีเครื่องตรวจโลหะเท่านั้น
5. หลังเหตุนี้ โรงเรียนจะเปลี่ยนมาตรการความปลอดภัยอย่างไร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 สิงหาคม 2569 กระทรวงศึกษาธิการสั่งดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในระดับสูงสุด แต่ยังไม่ระบุว่าจะติดตั้งเครื่องตรวจโลหะ เพิ่มการตรวจสัมภาระ ปรับระบบประตู หรือเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไร
คำถามที่ยังค้างอยู่คือเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ระบบเดิมอย่างครูเวรและสแกนใบหน้าจะเพียงพอหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีระบบคัดกรองอาวุธและสัมภาระเพิ่มเติม คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบ ไม่ใช่การกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นประเด็นที่สาธารณะควรได้รับคำตอบต่อไป
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