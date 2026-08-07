โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไม่ยอมรับความรุนแรง หลังเหตุกราดยิงครู-บุคลากรดับ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ออกแถลงการณ์ไม่สนับสนุนความรุนแรง หลังเหตุกราดยิงครูนักเรียนบาดเจ็บ พร้อมคุมเข้มความปลอดภัย
จากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปีก่อเหตุสังหารปู่และย่าที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพที่บริเวณห้องครัวและบนเตียงนอนชั้น 2 ก่อนผู้ก่อเหตุจะเดินทางมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทำร้ายนักเรียนและคุณครูเสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ออกแถลงการณ์เรื่องการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ระบุว่า
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียน และมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียลขอเรียนว่า โรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่าย
จากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอํานาจของโรงเรียน โรงเรียนได้ดําเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย การกํากับดูแล และการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณี
ในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ โรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัย การฟื้นฟูสภาพจิตใจ การติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อ เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแล ความปลอดภัย ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียน โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ หน่วยงาน ในพื้นพื้นที่ สมาคมผู้ปกครองและคณะครู เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียน เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการอยู่ร่วมกันในสังคม และอัตลักษณ์ของการเป็น “สุภาพบุรุษเซนต์คาเบรียล ที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคน และโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอ ส่งกําลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน โรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่าง การดําาเนินการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชน งดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเพื่อไม่เป็นการซ้ําเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ และ ขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลยืนยันว่า ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด โรงเรียนจะดําเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมพัฒนามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พบประวัติเด็ก ม.3 ดูคลิปกราดยิงต่างประเทศ ก่อนก่อเหตุสลด สังหารปู่ย่า-ครู
- ครอบครัวมือปืนกราดยิง เผย ปู่-ย่ารักมาก ดูแลตั้งแต่เด็ก หลังพ่อแม่เลิกกันไป
- เปิดที่มาปืน CZ 75 Compact เหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ ตร.เร่งสอบเด็กเข้าถึงอาวุธได้อย่างไร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: