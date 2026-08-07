พบประวัติเด็ก ม.3 ดูคลิปกราดยิงต่างประเทศ ก่อนก่อเหตุสลด สังหารปู่ย่า-ครู
ตำรวจพบหลักฐานสำคัญ นักเรียนชั้นม. 3 ดูกราดยิงในต่างประเทศ 5 คลิป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 69 ก่อนสังหารปู่ย่าและกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ความคืบหน้าคดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปีก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบผู้เสียชีวิต 2 คน คือ คุณปู่ อายุ 73 ปี นอนเสียชีวิตจากระสุนปืนอยู่บริเวณห้องครัว และ คุณย่าอายุ 74 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้น 2
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ก่อเหตุใช้ปืนขนาด 9 มม. ของปู่ ยิงปู่และย่าจนเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ ก่อนเดินทางไปก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในบ้าน พบไฟล์วิดีโอเหตุการณ์กราดยิงในต่างประเทศจำนวน 5 คลิป ผู้ก่อเหตุเปิดดูคลิปเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนตัดสินใจลงมือก่อเหตุในช่วงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำหลักฐานสำคัญไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป
อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าพ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน หลานชายจึงอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาตั้งแต่เด็ก โดยปู่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่ขับรถรับส่งหลานไปโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน ส่วนย่าเป็นอดีตข้าราชการครู
เด็กชายวัย 14 ปี มีนิสัยเรียบร้อย พูดจาไพเราะ แต่ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องและเล่นเกม ไม่ค่อยออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านหรือมีกลุ่มเพื่อนสนิทเหมือนเด็กทั่วไป
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