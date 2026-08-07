ด่วน! โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สั่งหยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 ส.ค. นี้
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้น หยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 ส.ค.นี้หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน กลับมาเรียนตามปกติ 17 ส.ค.69
คำถามที่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อยากรู้คำตอบที่สุดตอนนี้คือ ลูกต้องไปโรงเรียนวันจันทร์หรือไม่ โรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังเกิดเหตุยิงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 และจะใช้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ประเมินสถานการณ์ ความพร้อมของพื้นที่ และสภาพจิตใจของครูกับนักเรียน ก่อนตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเปิดเรียนได้หรือไม่
ล่าสุด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ออกประกาศเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 ข้อ 8 (1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอประกาศ แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 10-11 และ 13-14 สิงหาคม 2569
2. ในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและทํางานตามภาระงานที่ครูประจําวิชาได้มอบหมายในแต่ละรายวิชาและในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัย ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกํากับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ My office หัวข้อลงเวลาเข้างาน ภายในเวลา 08.30 น. และให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายงานราชการทางไลน์ของโรงเรียน ระบบ My office และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงาน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ กรณีที่โรงเรียนมีคําสั่งหรือมีความจําเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
4. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่โรงเรียนประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tsn.ac.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นอกจากคำถามเรื่องวันเปิดเรียน อีกประเด็นที่มีความคืบหน้าชัดเจนคือแผนดูแลสภาพจิตใจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่งนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลครู นักเรียน และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ประสานกรมสุขภาพจิตให้เข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเตรียมมาตรการระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน หลังตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ได้ครบถ้วนขึ้น ด้านกรมสุขภาพจิตเตรียมทีม MCATT หรือทีมประเมินและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤต ลงพื้นที่โดยเฉพาะ พร้อมย้ำเตือนผู้ปกครองข้อหนึ่งที่สำคัญมาก คือ ไม่ควรเร่งซักถามให้เด็กเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำๆ หากเด็กยังไม่พร้อม เพราะอาจทำให้บาดแผลทางใจสดขึ้นแทนที่จะดีขึ้น
เงินเยียวยา ยังอยู่ในขั้นพิจารณา
รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมเรียกประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยด่วน กรอบเงินที่นำเข้าสู่การพิจารณา อ้างอิงจากกรณีก่อนหน้า ได้แก่ กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท ทุพพลภาพ 700,000 บาท บาดเจ็บสาหัส 200,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาท นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าดูแลสิทธิเงินช่วยเหลือตามกฎหมายผู้เสียหายในคดีอาญาเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นพิจารณา ณ ช่วงบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม ยังไม่ใช่การอนุมัติจ่ายจริง
ช่องทางติดตามและจุดรับนักเรียน
หลังเกิดเหตุ โรงเรียนอพยพครู นักเรียน และบุคลากรไปยังโรงเรียนชาญรัตน์วิทยาซึ่งอยู่ใกล้กัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน ตำรวจยังส่งทีมจิตวิทยาเข้าดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทันทีในพื้นที่ดังกล่าว
หากครู นักเรียน หรือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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