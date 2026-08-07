ข่าว

ด่วน! โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สั่งหยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 ส.ค. นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 16:33 น.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 สิงหาคม 2569

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้น หยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 ส.ค.นี้หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน กลับมาเรียนตามปกติ 17 ส.ค.69

คำถามที่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อยากรู้คำตอบที่สุดตอนนี้คือ ลูกต้องไปโรงเรียนวันจันทร์หรือไม่ โรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังเกิดเหตุยิงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 และจะใช้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ประเมินสถานการณ์ ความพร้อมของพื้นที่ และสภาพจิตใจของครูกับนักเรียน ก่อนตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเปิดเรียนได้หรือไม่

ล่าสุด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ออกประกาศเนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 ข้อ 8 (1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด สถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอประกาศ แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 10-11 และ 13-14 สิงหาคม 2569

2. ในระหว่างหยุดเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและทํางานตามภาระงานที่ครูประจําวิชาได้มอบหมายในแต่ละรายวิชาและในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัย ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกํากับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ My office หัวข้อลงเวลาเข้างาน ภายในเวลา 08.30 น. และให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายงานราชการทางไลน์ของโรงเรียน ระบบ My office และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงาน ไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ กรณีที่โรงเรียนมีคําสั่งหรือมีความจําเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

4. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่โรงเรียนประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tsn.ac.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นอกจากคำถามเรื่องวันเปิดเรียน อีกประเด็นที่มีความคืบหน้าชัดเจนคือแผนดูแลสภาพจิตใจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่งนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลครู นักเรียน และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กระทรวงศึกษาธิการเองก็ประสานกรมสุขภาพจิตให้เข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเตรียมมาตรการระยะยาวเกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน หลังตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ได้ครบถ้วนขึ้น ด้านกรมสุขภาพจิตเตรียมทีม MCATT หรือทีมประเมินและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤต ลงพื้นที่โดยเฉพาะ พร้อมย้ำเตือนผู้ปกครองข้อหนึ่งที่สำคัญมาก คือ ไม่ควรเร่งซักถามให้เด็กเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำๆ หากเด็กยังไม่พร้อม เพราะอาจทำให้บาดแผลทางใจสดขึ้นแทนที่จะดีขึ้น

ลูกต้องไปโรงเรียนวันจันทร์หรือไม่
FB/โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เงินเยียวยา ยังอยู่ในขั้นพิจารณา

รัฐบาลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมเรียกประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยด่วน กรอบเงินที่นำเข้าสู่การพิจารณา อ้างอิงจากกรณีก่อนหน้า ได้แก่ กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท ทุพพลภาพ 700,000 บาท บาดเจ็บสาหัส 200,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาท นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าดูแลสิทธิเงินช่วยเหลือตามกฎหมายผู้เสียหายในคดีอาญาเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นพิจารณา ณ ช่วงบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม ยังไม่ใช่การอนุมัติจ่ายจริง

ช่องทางติดตามและจุดรับนักเรียน

หลังเกิดเหตุ โรงเรียนอพยพครู นักเรียน และบุคลากรไปยังโรงเรียนชาญรัตน์วิทยาซึ่งอยู่ใกล้กัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ก่อนประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน ตำรวจยังส่งทีมจิตวิทยาเข้าดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทันทีในพื้นที่ดังกล่าว

ช่องทางติดตามและจุดรับนักเรียน
FB/โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

หากครู นักเรียน หรือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก อุ่นเครื่องแอนฟิลด์ 9 ส.ค. 69

20 นาที ที่แล้ว
ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้ วอลเลย์บอล

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

57 นาที ที่แล้ว
ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี

60 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ส.ค. 69 เลขชุดสองตัว 8 ชุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ เศรษฐกิจ

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนด่วนถึงประชาชน เจอแชตแบบนี้อย่าหลงเชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง &quot;ครูหมวย&quot; เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ ข่าวอาชญากรรม

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ ขอปกป้อง “ครูหมวย” เป็น ครูแนะแนวที่มอบโอกาสให้เด็กเสมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ยิ่งเศร้า “ครูขนุน” รัก รร.เทพศิรินทร์มาก ศิษย์เก่า เรียนจบกลับมาเป็นครู

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 8 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 ส.ค. 69 เปิดเลขเด่น 3-0-7-2

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน 16/8/69 ส่องเลขเด่น 2 ตัว และ 3 ตัว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ตรัสแนะนำพระสหายหญิง กำลังจีบอยู่ ไลฟ์สไตล์

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ตรัสแนะนำพระสหายหญิง “กำลังจีบอยู่”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 7 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 7 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันศุกร์

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่พบหินถ่วงน้ำหนักในเป้ “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ภายหลังกู้ร่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปรียบเทียบกราดยิงโรงเรียนสหรัฐฯ กับไทย แรงจูงใจ-กฎหมายต่างกันยังไง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยพ่ายตุรกี 0-3 เซต ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 ข่าวกีฬา

ไทยพ่ายตุรกี 0-3 เซต ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 5 คำถามเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จากกุญแจตู้ปืน ถึงระบบคัดกรองหน้าโรงเรียน ข่าว

เปิด 5 คำถามเหตุกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จากกุญแจตู้ปืน ถึงระบบคัดกรองหน้าโรงเรียน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไม่ยอมรับความรุนแรง หลังเหตุกราดยิงครู-บุคลากรดับ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 สิงหาคม 2569 ข่าว

ด่วน! โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สั่งหยุดเรียนกรณีพิเศษ 10-14 ส.ค. นี้

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพบคลิปกราดยิงต่างประเทศในคอมพิวเตอร์เด็ก ม.3 ก่อนกราดยิง ข่าว

พบประวัติเด็ก ม.3 ดูคลิปกราดยิงต่างประเทศ ก่อนก่อเหตุสลด สังหารปู่ย่า-ครู

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยอาชีพปู่ย่า เด็กกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว

เผยอาชีพ ปู่-ย่า นักเรียนม.3 กราดยิง เลี้ยงดูหลานตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อแม่แยกทาง

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไทม์ไลน์ เต้ ดราก้อนไฟว์ หายตัว กล้องวงจรปิดจับภาพมุ่งหน้าสะพานพระราม 7 บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ก่อนพบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานพระราม 7

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 7

1 วัน ที่แล้ว
นาทีเฉียดตาย ครูเทพศิรินทร์ นนทบุรี รอดจ่อยิงหวุดหวิด หลังกระสุนคนร้ายหมดพอดี ข่าว

นาทีเฉียดตาย ครูเทพศิรินทร์ นนทบุรี รอดจ่อยิงหวุดหวิด หลังกระสุนคนร้ายหมดพอดี

1 วัน ที่แล้ว
ครูวอนสื่อ &quot;หยุดสร้างภาพสงสาร&quot; ผู้ก่อเหตุกราดยิง ผวากลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ ข่าว

ครูวอนสื่อ “หยุดสร้างภาพสงสาร” ผู้ก่อเหตุกราดยิง ผวากลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวมือปืนกราดยิง เผย ปู่-ย่ารักมาก ดูแลตั้งแต่เด็ก หลังพ่อแม่เลิกกันไป

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 16:33 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ โมนาโก อุ่นเครื่องแอนฟิลด์ 9 ส.ค. 69

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569
ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

ดูสด วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ อินโดนีเซีย ซีวีคัพ 2026 เลก 2 วันนี้

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569
ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ออกแล้ว ผลชันสูตร 8 ศพ มือยิงตั้งใจยิงจุดตาย ไม่ฟันธงปมวิสามัญ เหตุยิงเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ส.ค. 69 เลขชุดสองตัว 8 ชุด

เผยแพร่: 8 สิงหาคม 2569
Back to top button