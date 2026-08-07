ด่วน! พบร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 7
เศร้า เจ้าหน้าที่พบร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 7 หลังปั่นจักรยานแล้วไม่กลับบ้าน เตรียมกู้ร่างสอบสวนเพิ่ม
จากกรณีที่ น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของนาย ธามัน เต้พันธ์ หรือ นาย เตวิช เต้พันธ์ หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายหลังจากที่ เต้ วงดราก้อนไฟว์ หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยาน ช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 69 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด รายงานพบร่าง “เต้ ดราก้อนไฟว์” แล้วในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 7 ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะกู้ร่างขึ้นมาชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอบถามกับแฟนสาวของนายเต้อีกครั้งเมื่อเช้านี้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ทราบว่านอกจากนายเต้จะไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยแล้ว ยังไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปอีกด้วย ส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว หรือเรื่องโรคซึมเศร้านั้น ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่มี
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