เผยอาชีพ ปู่-ย่า นักเรียนม.3 กราดยิง เลี้ยงดูหลานตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อแม่แยกทาง
เผยอาชีพ ปู่และย่า ผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เผยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็ก มีนิสัยเก็บตัว-เป็นคนเรียบร้อย
จากกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวัย 14 ปี ปืนออโตเมติก ยี่ห้อ CZ ชื่อทะเบียนเป็นชื่อของคุณปู่ ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยืนยันล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม 6 คน แบ่งเป็น บุคลากรทางการศึกษา 5 คน และผู้ก่อเหตุ สำหรับสาเหตุการก่อเหตุตำรวจสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเจ้าตัวมักถูกเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนและทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนเกิดความแค้นสะสม
ก่อนเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คาดการณ์ว่าเด็กชายวัย 14 ปีก่อเหตุยิงปู่และย่าที่บ้านพัก ก่อนมาก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียน จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่ย่าเป็นหลักและเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็ก เพราะพ่อแม่แยกทางกัน โดยปกติคุณปู่จะเป็นคนส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและจะมารับในช่วงเย็น ซึ่งเด็กชายไม่ได้ออกเที่ยวเล่นหรือมีกลุ่มเพื่อน ส่วนใหญ่จะเก็บตัวอยู่ในห้องและเล่นเกม ทั้งยังเป็นคนเรียบร้อยพูดจาเพราะ
สำหรับคุณปู่ของผู้ก่อเหตุ อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง ส่วนคุณย่าเป็นอดีตข้าราชการครู
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