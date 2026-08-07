นาทีเฉียดตาย ครูเทพศิรินทร์ นนทบุรี รอดจ่อยิงหวุดหวิด หลังกระสุนคนร้ายหมดพอดี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โพสต์เล่านาทีชีวิตถูกจ่อยิงระยะประชิด แต่รอดเพราะกระสุนหมดพอดี ยืนยันนักเรียนในความดูแลปลอดภัยทุกคน
ท่ามกลางความสูญเสียจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 มีเรื่องราวการรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดที่ถูกเล่าผ่านโซเชียลมีเดีย เมื่อครูผู้หนึ่งในโรงเรียนโพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าตนเองถูกผู้ก่อเหตุจ่อยิงในระยะประชิด แต่หลบทันจนรอดชีวิตมาได้ เนื่องจากกระสุนของผู้ก่อเหตุหมดลงพอดีในจังหวะนั้น ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพยายามบรรจุกระสุนใหม่
ครูท่านดังกล่าวยืนยันในโพสต์เดียวกันว่า นักเรียนชั้นที่ตนดูแลปลอดภัยทุกคน โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้เข้ามาแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจจำนวนมาก โดยครูระบุเพิ่มเติมว่ายังอยู่ในภาวะตกใจและไม่พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนี้
สำหรับสถานการณ์โดยรวมล่าสุด เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่ได้แล้ว ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา ส่วนยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยรวมยังมีตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน บางแหล่งรายงานผู้เสียชีวิตรวม 6 ราย บางแหล่งรายงาน 7 ราย ซึ่งรวมครูและนักเรียนหลายคน ตัวเลขที่แน่นอนยังต้องรอการแถลงสรุปอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่
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