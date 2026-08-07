หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 7 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 20:27 น.
หวยลาว 7 สิงหาคม 2569

ผลหวยลาวพัฒนา 7 สิงหาคม 2569 แนะช่องทางถ่ายทอดสด เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว เปิดสถิติวันศุกร์ พร้อมเลขเด็ด

คอหวยลาวเตรียมลุ้น ผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา สามารถติดตามการประกาศผลและรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลหวยลาวได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีผลประกาศอย่างเป็นทางการ

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 7/8/69

ตรวจผลหวยลาว 7 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 197677
  • เลข 5 ตัว : 97677
  • เลข 4 ตัว : 7677
  • เลข 3 ตัว : 677
  • เลข 2 ตัว : 77
  • เลข 1 ตัว : 7

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์

ก่อนลุ้นผลหวยลาวงวด 7 สิงหาคม ลองย้อนดูสถิติผลรางวัลที่ออกตรงกับวันศุกร์ ตั้งแต่ต้นปี 2569 พบตัวเลขหลายชุดที่เคยวนกลับมาออกซ้ำ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว ขณะที่เลขท้าย 3 ตัวมีเพียงชุดเดียวที่ปรากฏซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาว 7 ส.ค. 69

เมื่อพิจารณาผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ย้อนหลังทั้งหมด 30 งวด ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดในหลักเลขท้ายคือ เลข 9 ซึ่งปรากฏเป็นเลข 1 ตัวถึง 7 งวด มากกว่าตัวเลขอื่น ตามมาด้วยเลข 0 จำนวน 4 งวด ส่วนเลข 1, 2, 5, 6 และ 7 ปรากฏอย่างละ 3 งวด

หากเจาะเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว ชุดที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดคือ 77 ซึ่งเคยออกถึง 3 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน และ 10 กรกฎาคม 2569 รองลงมามีเลขที่ออกซ้ำ 2 ครั้ง ได้แก่

  • หมายเลข 79 ออกวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569
  • หมายเลข 49 ออกวันที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2569
  • หมายเลข 26 ออกวันที่ 2 มกราคม และ 6 มีนาคม 2569

จากสถิติทั้งหมด จึงสามารถจัดแนวทางเลข 2 ตัวสำหรับงวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ได้เป็น

  • เลขเด่น : 7 – 9 – 6
  • เลข 2 ตัว : 77 – 79 – 76 – 97 – 69 – 96 – 49 – 26
  • เลข 3 ตัว : 079 – 679 – 769 – 779 – 796 – 697 – 976 – 967

สำหรับ หวยลาว งวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เตรียมลุ้นผลพร้อมกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกลับมาตรวจผลเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัวได้ทันทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 20:27 น.
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sukanlaya s.

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