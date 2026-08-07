ตรวจผลหวยลาว 7 สิงหาคม 2569 อัปเดตเลข 6 ตัว ย้อนสถิติวันศุกร์
ผลหวยลาวพัฒนา 7 สิงหาคม 2569 แนะช่องทางถ่ายทอดสด เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว เปิดสถิติวันศุกร์ พร้อมเลขเด็ด
คอหวยลาวเตรียมลุ้น ผลหวยลาววันนี้ งวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 หรือผลการออกรางวัลสลากพัฒนา สามารถติดตามการประกาศผลและรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
หลังจบการออกรางวัลสามารถตรวจผลหวยลาวได้ครบตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยจะอัปเดตตัวเลขทันทีเมื่อมีผลประกาศอย่างเป็นทางการ
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 7/8/69
ตรวจผลหวยลาว 7 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 197677
- เลข 5 ตัว : 97677
- เลข 4 ตัว : 7677
- เลข 3 ตัว : 677
- เลข 2 ตัว : 77
- เลข 1 ตัว : 7
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์
ก่อนลุ้นผลหวยลาวงวด 7 สิงหาคม ลองย้อนดูสถิติผลรางวัลที่ออกตรงกับวันศุกร์ ตั้งแต่ต้นปี 2569 พบตัวเลขหลายชุดที่เคยวนกลับมาออกซ้ำ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว ขณะที่เลขท้าย 3 ตัวมีเพียงชุดเดียวที่ปรากฏซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาว 7 ส.ค. 69
เมื่อพิจารณาผลหวยลาวที่ออกตรงกับวันศุกร์ย้อนหลังทั้งหมด 30 งวด ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดในหลักเลขท้ายคือ เลข 9 ซึ่งปรากฏเป็นเลข 1 ตัวถึง 7 งวด มากกว่าตัวเลขอื่น ตามมาด้วยเลข 0 จำนวน 4 งวด ส่วนเลข 1, 2, 5, 6 และ 7 ปรากฏอย่างละ 3 งวด
หากเจาะเฉพาะเลขท้าย 2 ตัว ชุดที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดคือ 77 ซึ่งเคยออกถึง 3 ครั้ง ได้แก่ งวด 8 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน และ 10 กรกฎาคม 2569 รองลงมามีเลขที่ออกซ้ำ 2 ครั้ง ได้แก่
- หมายเลข 79 ออกวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2569
- หมายเลข 49 ออกวันที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2569
- หมายเลข 26 ออกวันที่ 2 มกราคม และ 6 มีนาคม 2569
จากสถิติทั้งหมด จึงสามารถจัดแนวทางเลข 2 ตัวสำหรับงวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 ได้เป็น
- เลขเด่น : 7 – 9 – 6
- เลข 2 ตัว : 77 – 79 – 76 – 97 – 69 – 96 – 49 – 26
- เลข 3 ตัว : 079 – 679 – 769 – 779 – 796 – 697 – 976 – 967
สำหรับ หวยลาว งวดวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569 เตรียมลุ้นผลพร้อมกันตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกลับมาตรวจผลเลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว และเลข 1 ตัวได้ทันทีหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ
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