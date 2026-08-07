ครอบครัวมือปืนกราดยิง เผย ปู่-ย่ารักมาก ดูแลตั้งแต่เด็ก หลังพ่อแม่เลิกกันไป
ครอบครัวมือปืนกราดยิง เผย ปู่-ย่ารักมาก ดูแลตั้งแต่เด็ก หลังพ่อแม่เลิกกันไป ปกติผู้ก่อเหตุมักเก็บตัวอยู่ที่บ้าน ไม่ค่อยมีเพื่อน
จากกรณีเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 22 ราย โดยมีรายงานในเวลาต่อมาว่าพบศพปู่และย่าในบ้านพัก ซึ่งเชื่อว่าผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าปู่และย่าตนเองก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนั้น
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับ น้องสาวของปู่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปกติแล้วน้องจะอาศัยอยู่กับปู่ย่าเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มาก เพราะพ่อแม่ได้เลิกรากันไป และปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็ก
ซึ่งตามปกติแล้ว น้องจะไม่ออกไปไหนเลย ตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียน และช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับ น้องไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามประสาเด็กทั่วไป จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้น
จึงคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะว่าทั้ง 3 คนรักกันมาก คุณย่าเป็นครู คุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอด และตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะ จึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
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