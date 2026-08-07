ครูวอนสื่อ “หยุดสร้างภาพสงสาร” ผู้ก่อเหตุกราดยิง ผวากลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ
ครูวอนสื่อ ระวังเสนอข่าวกราดยิง หลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เช้าวันที่ 7 ส.ค. 69 เพจ Drama-addict เผยข้อความครูขอให้สื่อไม่เสนอข่าวจนกลายเป็นสงสารผู้ก่อเหตุ
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict เผยแพร่ข้อความจากครูคนหนึ่ง ที่ส่งเข้ามาวอนสื่อมวลชนและผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ระมัดระวังการนำเสนอข่าวเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ครูเตือนว่าไม่ควรเสนอข่าวในทิศทางที่ทำให้สังคมสงสารผู้ก่อเหตุ เพราะอาจกลายเป็นตัวอย่างให้เยาวชนคนอื่นเลียนแบบ
เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 09.30-09.50 น. ภายในอาคารเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ย่านบางกรวย จ.นนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 ของโรงเรียนเอง ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบางปิดล้อมพื้นที่ทันทีหลังรับแจ้งเหตุ ก่อนพบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตบนอาคารเรียน ตามรายงานล่าสุดของไทยรัฐ มีผู้เสียชีวิต 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 คน นักเรียน 3 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน บาดเจ็บ 15 คน อาการสาหัส 2 คน ทั้งนี้ตัวเลขยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นและอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง
สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุมีปมจากการถูกเพื่อนกลั่นแกล้งและมีความแค้นสะสม แต่ตำรวจยังไม่ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง นักอาชญาวิทยารายหนึ่งออกมาเตือนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกันว่า ยังไม่ควรด่วนสรุปแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิต การถูกบูลลี่ ความแค้นครู หรือการเลียนแบบเกม จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน
ในข้อความที่ส่งถึง Drama-addict ครูรายดังกล่าวระบุว่า ในฐานะคนทำงานใกล้ชิดกับเด็ก รู้สึกกังวลต่อทิศทางข่าวที่พยายามเจาะลึกปมการถูกบูลลี่ของผู้ก่อเหตุ เพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร การเสนอข่าวเชิงชวนให้เห็นอกเห็นใจผู้ก่อเหตุ อาจส่งสารผิดไปยังเด็กและเยาวชนที่กำลังเสพข่าวอยู่ทั่วประเทศ ครูยังระบุด้วยว่า “เมื่อมีปัญหา วิธีการที่จะเรียกความสงสารได้ดีคือการกระทำแบบนี้” คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดที่อาจฝังใจเด็กบางคน
นอกจากนี้ ครูยังตั้งข้อสังเกตถึงบางเพจในโซเชียลมีเดียที่นำความเห็นแบบไร้การกลั่นกรองมาเผยแพร่ต่อ ซึ่งเสี่ยงสร้างความเข้าใจผิดว่า การก่อเหตุรุนแรงจะทำให้สังคมหันมาสนใจและพยายามเข้าใจผู้ก่อเหตุมากขึ้น พฤติกรรมเลียนแบบ หรือ Copycat เป็นความเสี่ยงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเตือนซ้ำทุกครั้งที่เกิดเหตุรุนแรงลักษณะนี้
ครูทิ้งท้ายว่า การทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายตัวเองไม่ใช่ทางออกของปัญหา และขอให้ครอบครัวกับโรงเรียนร่วมมือกันปลูกฝังวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้เด็ก เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดซ้ำ
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แหล่งอ้างอิงข้อมูล: เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict
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