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เปิดที่มาปืน CZ 75 Compact เหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ ตร.เร่งสอบเด็กเข้าถึงอาวุธได้อย่างไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 17:46 น.
เปิดที่มาปืน CZ 75 Compact เหตุกราดยิงเทพศิรินทร์ ตร.เร่งสอบเด็กเข้าถึงอาวุธได้อย่างไร

ตำรวจพบปืนพกกึ่งอัตโนมัติ CZ 75 Compact ขนาด 9 มม. เป็นอาวุธชนิดเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เร่งสอบที่มาใบอนุญาตและการเก็บรักษา

เหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกิดขึ้นเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 มีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย เป็นครู 3 คน นักเรียน 3 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน บาดเจ็บอีก 15 คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 คน

ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนดังกล่าว ก่อเหตุยิงในอาคารเรียนก่อนยิงตัวเองบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นผู้เยาว์ จึงไม่มีการเปิดเผยชื่อและข้อมูลระบุตัวตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ก่อนเกิดเหตุที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง พบว่าปู่และย่าซึ่งเลี้ยงดูผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่เด็กเสียชีวิตแล้วภายในบ้าน มีรายงานเบื้องต้นว่าเป็นอาวุธปืนชนิดเดียวกับที่นำไปก่อเหตุในเวลาต่อมา ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการยืนยันของเจ้าหน้าที่

จากการตรวจสอบของตำรวจ ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติรุ่น CZ 75 Compact ขนาด 9 มิลลิเมตร ผลิตโดยบริษัท Česká zbrojovka หรือ CZ ผู้ผลิตอาวุธจากสาธารณรัฐเช็ก ปืนรุ่นนี้มีลำกล้องยาว 3.75 นิ้ว บรรจุกระสุนได้สูงสุด 15 นัด ตามข้อมูลสเปกที่เผยแพร่บนเว็บไซต์จำหน่ายปืน

รายการ สเปก
รุ่น CZ 75 Compact
ขนาดกระสุน 9 มม.
ความยาวลำกล้อง 3.75 นิ้ว
ความจุ 15 นัด
ประเภทที่ระบุในหน้าเว็บ สวัสดิการกรมการปกครอง
ราคาที่แสดง 70,000 บาท

มีรายงานว่าปืนกระบอกดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้อง เป็นของปู่ผู้ก่อเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานว่าอาวุธน่าจะอยู่ในบ้านมาก่อนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าปืนถูกเก็บรักษาไว้ที่ใด และผู้เยาว์นำออกมาใช้ได้อย่างไร ประเด็นเหล่านี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ

คำถามสำคัญที่ยังรอคำตอบทางการมี 4 ข้อ คือ ใครเป็นผู้ถือใบอนุญาตอาวุธปืนกระบอกนี้ ปืนถูกเก็บรักษาไว้ที่ใดก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุนำปืนออกมาได้อย่างไร และผลพิสูจน์หลักฐานยืนยันหรือไม่ว่าปืนกระบอกเดียวกันถูกใช้ทั้งสองเหตุการณ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 สิงหาคม 2569 ด้านรัฐบาลระบุจะตรวจสอบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พร้อมทบทวนมาตรการเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านที่มีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต หมายเลข 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 14:18 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 17:46 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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