รมช.มหาดไทย เผย มือปืนกราดยิงชอบเล่นเกมจริง แต่ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
รมช.มหาดไทย เผย มือปืนกราดยิงชอบเล่นเกมจริง แต่ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เชื่อฟังครูเวลาบอกให้หยุดเล่น เป็นเด็กเรียนดี ไม่มีประวัติยาเสพติด
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 22 ราย
โดยนาย พลพีร์ ระบุว่าจากการตรวจสอบขณะนี้พบว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5 ศพ ยังไม่รวมผู้ก่อเหตุ โดยผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นครูที่สอนอยู่ที่นี่ ส่วนน้องที่ก่อเหตุนั้นได้ปลิดชีพตัวเอง แต่กู้ภัยก็ช่วยไว้เบื้องต้น เมื่อนำไปส่งโรงพยาบาลก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้บาดเจ็บโดนอาวุธปืนบาดเจ็บหลายราย
เบื้องต้นอาวุธปืนเป็น ปืนเล็กคอมแพค ซึ่งทะเบียนเป็นของปู่ จากที่เราไปดูที่บ้านพบว่า ปู่เป็นอดีตข้าราชการครู และมีอาวุธปืน แต่ที่น่าเสียดายคือเมื่อเจ้าพนักงานไปที่บ้านพบว่า น้องไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ น่าจะแยกทางกันและอาศัยอยู่กับปู่ย่า แต่สิ่งที่เสียใจคือปู่ย่าก็เสียชีวิตที่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน
เราเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านก่อนและมาที่โรงเรียน ส่วนเหตุจูงใจว่าคืออะไรถึงทำที่บ้านกับปู่ย่า เราไม่ทราบ เหตุใดมันทำต่อที่โรงเรียน เราก็ยังไม่ทราบ ตอนนี้รอง ผบ.ตร. ทั้ง 3 ท่านอยู่ในที่เกิดเหตุ เราก็มีการดูพยานเกิดเหตุ พยานหลักฐาน และดูที่เกิดเหตุเพื่อเชื่อมโยง ตอนนี้เราได้มือถือมา 1 เครื่อง ที่อยู่ชั้นบน เชื่อว่าอยู่ในจุดก่อเหตุ เป็นโทรศัพท์ที่ล็อกรหัสอยู่ ยังเข้าไม่ได้ และเราก็พยายามดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่น้องใช้เป็นเบอร์อะไร ก็พยายามประสานไปที่ Operator เพื่อดูว่ามีการคุยส่งหรือใช้ดาต้าหรืออีเมลอะไรหรือไม่
เบื้องต้นที่ได้คุยกับครูแนะแนวพบว่า น้องเป็นเด็กที่เรียนดี และร่วมกิจกรรม เป็นคนที่มีเพื่อน น้องไม่ใช่เด็กก้าวร้าว อีกเรื่องที่เราพบที่บ้านน้องคือ น้องจะมีอุปกรณ์ในการเล่นเกม และน้องชอบเล่นเกมที่บ้าน เราเชื่อว่าน้องน่าจะติดเกม เพราะครูก็บอกว่าน้องเป็นคนที่ชอบเล่นเกม แต่เวลาครูบอกให้หยุดเล่น ก็ไม่มีความก้าวร้าวใดๆ เลยเชื่อฟังครูเป็นอย่างดี และไม่มีประวัติการใช้ยาควบคุมหรือรักษาสุขภาพจิต
ตอนนี้สิ่งสำคัญคือ รมว.สาธารณสุข ก็กำชับไปถึงหน่วยงาน และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดูแลผู้บาดเจ็บ โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ และเหตุจูงใจคืออะไร ทางตำรวจกำลังสืบสวนอยู่
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