รายชื่อผู้เสียชีวิต กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สลดรองผู้อำนวยการดับ
เปิดรายชื่อ 6 ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พบครูและบุคลากรดับ 5 คน และเด็ก 14 ปีผู้ก่อเหตุ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความคืบหน้าเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ล่าสุดมีการยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตรวม 6 คน แบ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา 5 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน ดังนี้
- นายกิตติพงศ์ ตำแหน่ง รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง 1
- น.ส.สายฝน ตำแหน่ง เลขาหน้าห้อง 1
- น.ส.ทิวาพร ตำแหน่ง ครูแนะแนว 1
- ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์ชณัฐพรพร ครูภาษาไทย 1
- น.ส.ประภาพร ครูคณิตศาสตร์ 1
- ด.ช.พัชฎ อายุ 14 ปี (ผู้ก่อเหตุ)
หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตำรวจลงพื้นที่สืบสวนหาสาเหตุการลงมือพบว่าชนวนเหตุเกิดจากเด็กชายวัย 14 ปี ถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้ง ล้อเลียน และทำร้ายร่างกายมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความแค้นสะสม
ผู้ก่อเหตุตัดสินใจขโมยปืนออโตเมติก ยี่ห้อ CZ ของปู่มาโรงเรียนเพื่อหวังยิงเพื่อนร่วมชั้นเป็นการล้างแค้น จังหวะเกิดเหตุครูได้พาเพื่อนกลุ่มเป้าหมายหลบหนีไปได้ ทำให้ผู้ก่อเหตุหันกระบอกปืนยิงใส่ครูแทน จนเป็นเหตุให้บุคลากรเสียชีวิตหลายคน
จากการตรวจสอบกระเป๋าเป้ของผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีก 34 นัด พร้อมแม็กกาซีน 2 อัน
ส่วนประวัติครอบครัวพบว่าพ่อและแม่แยกทางกัน เด็กชายอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาตั้งแต่เด็ก
ข้อมูลจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
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