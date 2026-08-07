มือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังใช้ยิงปลิดชีพตนเอง
มือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เสียชีวิตแล้ว หลังใช้ยิงปลิดชีพตนเอง เบื้องต้นตำรวจยังไม่สามารถสรุปมูลเหตุจูงใจได้
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ โดย 6 ศพ โดยผู้ก่อเหตุพยายามยิงปลิดชีพตนเอง แต่ยังไม่เสียชีวิต ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่ามือปืนเสียชีวิตแล้ว บนรถฉุกเฉิน หลังพยายามกู้ชีพไม่เป็นผล ซึ่งหากนับรวมผู้ก่อเหตุด้วยจะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 7 ศพ
ขณะที่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ เนื่องจากต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด ทั้งในเรื่องพฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ สภาพแวดล้อม และข้อมูลส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานและติดต่อผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุแล้ว เบื้องต้นทราบว่าอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ในชั้นสืบสวน
ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า พบปู่และย่าของผู้ก่อเหตุนอนเสียชีวิต ภายบ้านพักในซอยวัดลาดปลาดุก ซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจจะก่อเหตุที่บ้านก่อนมากราดยิงที่โรงเรียน
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