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สาเหตุ มือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คาดถูกเพื่อนแกล้ง-แค้นสะสม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 19:38 น.
มือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คาดถูกแกล้ง

ตำรวจได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมชั้น มือปืนกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถูกแกล้งเป็นประจำจนเกิดความแค้นสะสม

วันนี้ 7 สิงหาคม 2569 รายการโหนกระแส ยังคงเกาะติดประเด็นเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย บาดเจ็บอีก 15 ราย ข้อมูลล่าสุดจากพิธีกร หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาอยู่ห้อง 8 ไปก่อเหตุยิงคุณครูห้อง 8 จำนวน 1 ราย ก่อนเดินออกจากห้องไปก่อเหตุยิงครูห้อง 9 จำนวน 2 คน และนักเรียนในห้องได้รับบาดเจ็บ

พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับรายการโหนกระแสว่า ผู้ก่อเหตุมักจะถูกเพื่อนแกล้งแล้วครูไม่ยอมช่วยเหลือจึงเกิดความเจ็บแค้นและเกลียดครูทุกคน

ขณะที่ตำรวจสืบสวนเบื้องต้นพบว่า พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุแยกทางกัน เด็กอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาตั้งแต่เด็ก เพื่อนร่วมชั้นมักจะล้อเลียนและทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนเด็กเกิดความแค้นสะสม

ผู้ก่อเหตุตัดสินใจขโมยปืนออโตเมติกยี่ห้อ CZ ของปู่มาโรงเรียน หวังจะยิงเพื่อนร่วมชั้นที่ชอบแกล้ง แต่ครูพาเพื่อนกลุ่มนั้นหลบหนีไปได้จึงหันมาใช้ปืนยิงครูแทนเป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตหลายคน

นอกจากนี้ ตำรวจตรวจค้นกระเป๋าเป้ของผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานซุกซ่อนไว้อีก 34 นัด พร้อมแม็กกาซีน 2 อัน

ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 19:38 น.
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