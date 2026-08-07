รถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กาญจนบุรี ช่วงเด็กกำลังนอนกลางวัน เจ็บ 15 ราย
รถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กาญจนบุรี ช่วงเด็กกำลังนอนกลางวัน เจ็บ 15 ราย โดยเจ้าหน้าที่นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิขุนรัตนาวุธ ได้แจ้งข่าวว่าเกิดเหตุ รถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน พื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นประมาณ 10 ราย
โดยทางมูลนิธิระบุว่า “วันนี้วันอะไร รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอน เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เกิดเหตุช่วงที่เด็กๆ กำลังนอนกลางวัน เบื้องต้นบาดเจ็บประมาณ 10 ราย ขอทางให้รถฉุกเฉิน รพ.พหลฯ และกู้ภัยพิทักษ์กาญจน์ ด้วยครับ” ก่อนที่จะอัปเดตในเวลาต่อมาว่าบาดเจ็บ 15 ราย
ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 15 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหามูลเหตุที่รถพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
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