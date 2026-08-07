ด่วน! พบปู่ย่ามือปืนกราดยิงโรงเรียน เสียชีวิตที่บ้าน คาดถูกยิงก่อนก่อเหตุที่โรงเรียน
พบปู่ย่ามือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี เสียชีวิตที่บ้านพักภายในซอยวัดลาดปลา คาดถูกยิงก่อนก่อเหตุที่โรงเรียน
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ โดย 6 ศพแบ่งเป็นครูกับนักเรียนอย่างละ 3 ศพ โดยผู้ก่อเหตุพยายามยิงปลิดชีพตนเอง แต่ยังไม่เสียชีวิต ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ก่อเหตุ ภายในซอยวัดลาดปลาดุก เมื่อเข้าไปพบปู่และย่าของผู้ก่อเหตุนอนเสียชีวิต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้เพจ ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประเด็นกราดยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรี…พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ(เยาวชน) เลิกกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก…เด็กอยู่กับปู่ตลอด…ปืนออโตยี่ห้อ CZเป็นของปู่…พบกระสุนยังไม่ได้ใช้ 34 นัด แม็กกาซีน 2 แม็ก”
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