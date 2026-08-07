ตำรวจเร่งตามหาตัว “เต้ ดราก้อนไฟว์” ครอบครัวยืนยันไม่มีประเด็นขัดแย้ง-ซึมเศร้า
ตำรวจเร่งตามหาตัว “เต้ ดราก้อนไฟว์” ทางครอบครัวยืนยันไม่มีประเด็นขัดแย้ง-ซึมเศร้า เตรียมเรียกเพื่อนสนิทมาสอบปากคำเพิ่ม
จากกรณีที่ น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของนาย ธามัน เต้พันธ์ หรือ นาย เตวิช เต้พันธ์ หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ภายหลังจากที่ เต้ วงดราก้อนไฟว์ หายตัวออกจากบ้านพักพร้อมรถจักรยาน ช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 69 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.บางกรวย จ.นนทบุรี เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเร่งติดตามหาตัว เต้ วงดราก้อนไฟว์นั้น จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านพบว่า นายเต้ได้ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไปช่วงเวลาตี 4 ตามลำพังเพียงคันเดียว นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนของนายเต้ที่รวมกลุ่มกันปั่นจักรยาน โรงพยาบาลต่างๆ และสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว ก็ยังไม่พบเบาะแสของนายเต้ในตอนนี้
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปสอบถามกับแฟนสาวของนายเต้อีกครั้งเมื่อเช้านี้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ทราบว่านอกจากนายเต้จะไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยแล้ว ยังไม่ได้สวมใส่นาฬิกาที่ใช้บอกพิกัดได้ไปอีกด้วย ส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัว หรือเรื่องโรคซึมเศร้านั้น ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่มี
โดยวันนี้อาจจะต้องเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกลุ่มเพื่อนสนิทที่ออกไปปั่นจักรยานด้วยกันด้วย พร้อมทำการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้สูญหายรายนี้ได้ปั่นรถจักรยานก่อนจะหายตัวไป คดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังทางครอบครัวเข้าแจ้งความคนหายแล้ว จะได้เร่งติดตามค้นหาผู้สูญหายรายนี้ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เร่งตามหา “เต้ วงดราก้อนไฟว์” ปั่นจักรยานแล้วไม่กลับบ้าน หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืด
- เปิดไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ไม่พกมือถือ กล้องวงจรปิดจับภาพมุ่งหน้าสะพานพระราม 7
- เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: