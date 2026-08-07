ประมวลภาพ หลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สรุปไทม์ไลน์
เปิดลำดับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่นาทีรับแจ้งเหตุ อพยพนักเรียน จนถึงช่วงเจ้าหน้าที่สกัดผู้ก่อเหตุ เร่งชันสูตรพื้นที่และตรวจสอบยอดผู้เสียชีวิต
เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมปีที่ 3 ใช้ปืนขนาด 9 มม. ยิงครูและนักเรียนก่อนยิงตัวเองเสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 คน นักเรียน 3 คน และผู้ก่อเหตุ 1 คน มีผู้บาดเจ็บอีก 15 คน เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุพบปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วย และพบว่าเคยเปิดดูคลิปเหตุกราดยิงในต่างประเทศก่อนลงมือ
ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลและลำดับไทม์ไลน์ความเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนถึงช่วงการเคลียร์พื้นที่อย่างสืบสวนระมัดระวัง ดังนี้ครับ
สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุ
ช่วงเวลาประมาณ 09.30 – 09.50 น.: เสียงปืนนัดแรกเริ่มดังขึ้นภายในอาคารเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สร้างความโกลาหล เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินเร่งเดินทางเข้าจุดเกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลายราย โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในโรงเรียน
เวลาประมาณ 10.00 น.: ผกก.สภ.ปลายบาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมพื้นที่ ขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้ประสานขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและผู้ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและการทำงานของเจ้าหน้าที่
ช็อก! เปิดภาพกระเป๋าผู้ก่อเหตุ ซุกกระสุนปืนอื้อ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ
เวลาประมาณ 10.15 น.: คณะครูและบุคลากรเร่งนำนักเรียนออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายนอก ขณะที่ทีมแพทย์ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
เวลาประมาณ 10.30 น. เป็นต้นไป: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ากระชับพื้นที่จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ โดยตรวจสอบพบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นเป็นปืนขนาด CZ 75 Compact
เกาะติดการตรวจสอบยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ภายหลังเหตุการณ์สงบลง กองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อชันสูตรพลิกศพและรวบรวมพยานหลักฐาน อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกข้อมูลเรื่องยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังมีตัวเลขรายงานจากแต่ละหน่วยงานในพื้นที่คลาดเคลื่อนกัน
ขณะที่ ผบ.ตร. ได้สั่งการด่วนให้ควบคุมสถานการณ์และขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดหรือเผยแพร่ภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ส่วนรายละเอียดเรื่องชนวนเหตุและตัวเลขผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานปกครองจังหวัดนนทบุรีจะมีการแถลงชี้แจงอย่างชัดเจนอีกครั้ง
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