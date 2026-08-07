เผยผู้ก่อเหตุกราดยิง พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ยังเด็ก ตรวจอาวุธปืนมีทะเบียน เป็นของปู่
เผยผู้ก่อเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ยังเด็ก ตรวจอาวุธปืนมีทะเบียน เป็นของปู่ เร่งสอบว่าได้ปืนมาได้อย่างไร
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ โดย 6 ศพแบ่งเป็นครูกับนักเรียนอย่างละ 3 ศพ โดยผู้ก่อเหตุพยายามยิงปลิดชีพตนเอง แต่ยังไม่เสียชีวิต ขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ ดาวแปดแฉก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประเด็นกราดยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรี…พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ(เยาวชน) เลิกกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก…เด็กอยู่กับปู่ตลอด…ปืนออโตยี่ห้อ CZเป็นของปู่…พบกระสุนยังไม่ได้ใช้ 34 นัด แม็กกาซีน 2 แม็ก”
ทั้งนี้จากจากการตรวจสอบภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุ กระสุนปืนสภาพพร้อมใช้งานเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนหลายนัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าปืนกระบอกดังกล่าวมีทะเบียน และจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมว่าเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
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