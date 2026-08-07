ตำรวจแนะนักเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รีบโทรหาผู้ปกครอง จุดรับตัวยังรอประกาศ
ตำรวจสอบสวนกลางขอให้นักเรียนที่ปลอดภัยรีบแจ้งครอบครัว หลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียน ขณะนี้ยังไม่มีประกาศยืนยันจุดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ
ตำรวจสอบสวนกลางออกคำแนะนำถึงนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่อยู่ในจุดปลอดภัยแล้ว ให้รีบติดต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด เพื่อแจ้งว่าตนเองปลอดภัยและลดความกังวลของครอบครัว ตามรายงานของเพจเรื่องเล่าเช้านี้
อย่างไรก็ตาม คำแนะนำนี้เป็นเพียงการขอให้นักเรียนติดต่อครอบครัวเท่านั้น ยังไม่ใช่ประกาศจุดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ปกครองต้องไปรับตัวนักเรียนที่จุดใด รวมถึงยังไม่มีการระบุประตูรับนักเรียน เวลา หรือขั้นตอนการรับตัวกลับบ้าน
ผู้ปกครองที่ยังติดต่อบุตรหลานไม่ได้ ควรตรวจสอบข้อความจากครูประจำชั้นหรือกลุ่มไลน์ห้องเรียนก่อนเป็นลำดับแรก และยังไม่ควรเดินทางไปหน้าโรงเรียนจนกว่าจะมีประกาศจุดรับที่ชัดเจน เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยแพทย์ และกู้ภัยปฏิบัติงานได้สะดวก
หากยังติดต่อนักเรียนไม่ได้ สามารถประสานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ที่หมายเลข 02-985-1995 ซึ่งเป็นหมายเลขกลางที่โรงเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์และเพจทางการ
ทีมข่าวจะอัปเดตทันทีที่มีประกาศจุดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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