เผยมือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังไม่ตาย นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
เผยมือปืนกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยังไม่ตาย เจ้าหน้าที่ทำ CPR และได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ โดย 6 ศพแบ่งเป็นครูกับนักเรียนอย่างละ 3 ศพ ก่อนที่มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจบชีวิตตัวเอง หรือ ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่ามือปืนยังไม่เสียชีวิต โดยยังมีชีพจร และทางเจ้าหน้าที่ได้ทำ CPR เพื่อส่งตัวไปยังโรงพยาบาลบางกรวยแล้ว ขณะนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ขณะที่ทีมกู้ภัยได้จัดตั้งทีมค้นหาผู้สูญหาย ทำการเขียนแผนผังของโรงเรียน แล้วจะจัดทีมเข้าไปสำรวจตามจุดต่างๆ ตามแผนผังที่คุณครูวาด ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่
หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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