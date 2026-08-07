“อนุทิน” สั่งมหาดไทย รีบลงพื้นที่ด่วน เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ สอบปืนใคร?
อนุทิน สั่งมหาดไทย รีบลงพื้นที่ด่วน เหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ เร่งตรวจสอบว่าอาวุธปืนเป็นของใคร
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15-20 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ เป็นครูทั้งสองศพ และมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่านาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนดัง จังหวัดนนทบุรี ว่า ตนเพิ่งเห็นข่าว โดยจะมีการรายงานนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และตนจะลงพื้นที่ไปดูว่าเป็นอย่างไร เมื่อถาม ถึงกรณีผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนและมีอาวุธปืนนายพลพีร์ กล่าวว่า ต้องไปตรวจสอบว่า มายังไงเป็นปืนของใคร ให้เหตุการณ์แต่ต้องรอให้เหตุการณ์นิ่งก่อน รวมถึงไปดูเลขทะเบียนปืน ไม่อย่างนั้นจะดูไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหน
อย่างไรก็ตาม นโยบายของนายกฯชัดเจนว่า การออกใบอนุญาตควรต้องยาก อีกทั้งยังไม่ทราบว่าปืนดังกล่าวเป็นปืนดัดแปลงหรือไม่ ดังนั้นตนต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
นายพลพีร์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ส่งคนลงพื้นที่ไปแล้ว และกำลังให้ทางจังหวัดรีบรายงานกลับมา ขอให้มีการรวบรวมข้อมูลก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น มีผู้บาดเจ็บกี่คน
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