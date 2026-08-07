ช็อก! เปิดภาพกระเป๋าผู้ก่อเหตุ ซุกกระสุนปืนอื้อ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict แชร์ภาพนาทีตรวจค้นกระเป๋าสะพายของผู้ก่อเหตุ พบซุกซ่อนกระสุนปืนและอาวุธปืนไว้ภายใน ตะลึงพบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานเหลืออยู่อีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เร่งนำของกลางส่งพิสูจน์หลักฐานสืบสวนหาที่มา
เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ช่วงเวลาประมาณ 09.30-10.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ใช้อาวุธปืนสั้น CZ ยิงครูและนักเรียนภายในอาคารเรียน 5 บริเวณชั้น 6
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย แบ่งเป็นครู 3 ราย นักเรียน 3 ราย และผู้ก่อเหตุ 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมี 15 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งหมด ตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม
หลังเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด หน่วยต่อต้านก่อการร้ายอรินทราช 26 และหน่วย นปพ. เข้าปิดล้อมพื้นที่และอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน ผู้ก่อเหตุหลบซ่อนอยู่ในอาคารก่อนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตำรวจยังไม่ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุ
ภายหลังควบคุมสถานการณ์ได้ เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนกระบอกหนึ่งตกอยู่ใกล้ตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมแมกกาซีนและกระสุน ส่วนในกระเป๋าสะพายพบอาวุธปืนอีกกระบอกพร้อมกระสุนสำรองมากกว่า 10 นัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนให้ข้อมูลกับสื่อว่า ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนออโต้ยี่ห้อ CZ ขนาด 9 มิลลิเมตร บรรจุกระสุนได้สูงสุด 14 นัดต่อแมกกาซีน เป็นรุ่นที่มีทะเบียนถูกกฎหมายทั่วไป เจ้าหน้าที่เก็บของกลางทั้งหมดส่งกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบประเภทอาวุธ ที่มาของกระสุน และรอยพิมพ์นิ้วมือแฝง
ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านของผู้ก่อเหตุด้วย พบผู้สูงอายุ 2 รายเสียชีวิตภายในบ้าน ประตูถูกล็อกจากด้านนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงหรือไม่ ชุดสืบสวนกำลังขยายผลหาที่มาของอาวุธปืนทั้งหมดว่าได้มาโดยถูกกฎหมายหรือไม่
นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่และตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนอย่างเร่งด่วน ด้านเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ภาพความรุนแรงและพิกัดที่เกิดเหตุระหว่างปฏิบัติการ
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