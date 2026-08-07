แพรรี่ ตกใจ มือปืนกราดยิงพกกระสุนเพียบ สงสัยหาง่ายขนาดนี้เลยหรอ
แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ถามกระสุนหาง่ายหรอ หลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตำรวจค้นกระเป๋ามือยิงพบกระสุนเพียบ ผู้ก่อเหตุยังมีชีพจร นำตัวส่งรพ. แล้ว
จากเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี มีผู้บาดเจ็บแล้ว 15-20 ราย ในจำนวนนี้สาหัส 3 รายถูกยิงเข้าที่หน้าอก รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เผยข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย เป็นครู 3 ราย นักเรียน 2 ราย หลังจากมีกระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต ล่าสุดมีรายงานว่ายังมีชีพจรอยู่ ขณะนี้กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนั้นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เบื้องต้นผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลกับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เผยว่าอาจเกิดจากการทะเลาะ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสิ่งของภายในกระเป๋าสะพายของผู้ก่อเหตุพบอาวุธปืนไม่ทราบประเภทและกระสุนปืนสดจำนวนมากที่ถูกซุกซ่อนไว้
ขณะที่ แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งข้อสงสัยว่า “โห แล้วเตรียมกระสุนมาอย่างเยอะ มันหากันได้ง่ายขนาดนี้เลยหรอคะ”
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