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ด่วน! มือปืนกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี ถูกวิสามัญ เป็นนักเรียนชั้น ม.2-ม.3
มือปืนกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ถูกวิสามัญ เป็นนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15-20 ราย
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15-20 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ เป็นครูทั้งสองศพ
ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้ก่อเหตุนั้นโดนวิสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในช่วงชั้น ม.2-ม.3 อย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวผู้ก่อเหตุนั้นจบชีวิตตัวเอง หากมีความชัดเจนจะรายงานให้ทราบต่อไป
ช็อก! เปิดภาพกระเป๋าผู้ก่อเหตุ ซุกกระสุนปืนอื้อ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ
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