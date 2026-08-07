เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เจ็บพุ่ง 15-20 ราย
เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี บาดเจ็บพุ่ง 15-20 ราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นครู เจ้าหน้าที่เร่งระงับเหตุ
จากกรณีเหตุกราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี โดยมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4-5 ราย และผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจในพื้นที่ พร้อมหน่วยกู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นทราบว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ เพิ่มเป็น 15-20 ราย ในจำนวนนี้สาหัส 3 ราย ถูกยิงเข้าที่หน้าอก ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย พร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุและค้นหาผู้ก่อเหตุ รวมถึงอพยพนักเรียน ครู และบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนงดไลฟ์สดและรีบออกจากพื้นที่ทันที
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์นี้เป็นเยาวชน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ ก่อนรับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบว่าเป็นครูในโรงเรียน
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