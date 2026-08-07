เตือน! กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ห้ามแชร์พิกัดซ่อนตัว งดไลฟ์สด
ตำรวจเร่งเข้าควบคุมเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี บาดเจ็บหลายราย เตือนประชาชนงดเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ ขอความร่วมมือห้ามโพสต์พิกัดที่ซ่อนตัวหรือไลฟ์สดเด็ดขาด
วันนี้ 7 สิงหาคม 2569 เพจ POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งให้หลีกเลี่ยงใกล้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขณะนี้มีกราดยิง เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 15-20 ราย ในจำนวนนี้สาหัส 3 ราย ถูกยิงเข้าที่หน้าอก และเสียชีวิตแล้ว 2 ราย มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปในที่อยู่พื้นที่เกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่โพสต์ข้อความ พิกัดที่ซ่อนตัว หรือไลฟ์สดให้ผู้ก่อเหตุทราบ
ขณะนี้ ตำรวจ สภ.ปลายบาง และ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรนนทบุรี กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อยู่
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