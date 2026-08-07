เลี่ยงด่วน! กราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตร.เตือนทั้งพื้นที่
POLICETV แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้โรงเรียนดังในอำเภอบางกรวย เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บเกิน 5 ราย ผกก.สภ.ปลายบางยืนยันเหตุเกิดขึ้นจริง
สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ POLICETV โพสต์แจ้งเตือนด่วนผ่านเฟซบุ๊กว่า หลีกเลี่ยงใกล้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขณะนี้มีกราดยิง ขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยด่วน
ด้านอมรินทร์ทีวีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2569 เกิดเหตุกราดยิงขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ 4 ถึง 5 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ก่อเหตุมีรายงานเบื้องต้นว่าเป็นนักเรียน แต่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันรายละเอียดทั้งหมด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ยืนยันกับทีมข่าวอมรินทร์ออนไลน์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ยังดำเนินอยู่ ตัวเลขผู้บาดเจ็บและรายละเอียดผู้ก่อเหตุจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทีมข่าวจะติดตามและอัปเดตทันทีที่มีความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านโรงเรียนดังกล่าว งดเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ผู้ปกครองที่บุตรหลานเรียนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควรติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อยืนยันความปลอดภัย
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