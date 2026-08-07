ด่วน! กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี เจ็บหลายราย ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียน
กราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียน ตำรวจขอให้หลีกเลี่ยงเดินทางจุดเกิดเหตุ
จากกรณีที่ อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ด่วนรับแจ้งเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวย ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัย อยู่ระหว่างเร่งรัดให้การช่วยเหลือ
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานระบุว่า “หลีกเลี่ยงใกล้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขณะนี้มีกราดยิง”
เลี่ยงด่วน! กราดยิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตร. เตือนทั้งพื้นที่
เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4-5 ราย โดยผู้ก่อเหตุคือนักเรียน ขณะที่คนร้ายซ่อนตัวในอาคารเรียน
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger รายงานให้ทราบต่อไป
อัปเดต : มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15-20 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ เป็นครูทั้งสองศพ ขณะที่มือปืนเสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนว่าถูกวิสามัญหรือจบชีวิตตัวเอง โดยผู้ก่อเหตุอยู่ในช่วงชั้น ม.2 – ม.3
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