พรรคประชาชน เสนอ 4 แนวทาง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลคนไทยรั่ว
พรรคประชาชน เสนอ 4 แนวทาง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลคนไทยรั่ว รวมถึงเปิดช่องทางร้องเรียนหากข้อมูลรั่ว
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “[ 4 ข้อเสนอ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ ป้องกันข้อมูลคนไทยไม่ให้รั่วไหล]
กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในระบบของภาครัฐรั่วไหลออกไป สร้างความเสียหายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการถูกสวมรอยทำธุรกรรม การหลอกลวงทางการเงิน การนำข้อมูลไปใช้เปิดบัญชีหรือก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว พรรคประชาชนจึงเสนอ 4 ข้อเสนอการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่หน่วยงานรัฐถือครองอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันข้อมูลของประชาชนรั่วไหลในอนาคต
1) เปลี่ยนมาใช้การยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ในระบบของรัฐที่ใช้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่าง ThaiD หรือระบบที่มีมาตรฐานเทียบเท่า แทนการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username/Password) เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตัวจริงเป็นผู้ที่เข้าใช้งาน
2) เปลี่ยนให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของระบบ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดสิทธิการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลเอง ลดการพึ่งพาผู้รับจ้างภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลของประชาชนโดยตรง ให้ผู้รับจ้างเข้าถึงได้เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น
3) กำหนดสิทธิที่ชัดเจน บันทึกประวัติทุกการเข้าถึง และมีระบบตรวจจับการเข้าถึงที่ผิดปกติ เพื่อลดความเสี่ยงจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4) เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ พร้อมมีช่องทางร้องเรียนเมื่อพบการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม สร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลของรัฐ
นอกจากนี้ หากใครเจอข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่ไหน สามารถช่วยกันแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทันที”
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