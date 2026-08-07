หยวน ให้ข้อมูลเพิ่ม เต้ ดราก้อนไฟว์ หายตัว สะพายเป้ ไม่ใส่หมวก-ไม่พกมือถือ

หยวน นิธิชัย วอนช่วยตามหา เต้ วงดราก้อนไฟว์ ปั่นจักรยานหายตัวจากบ้านย่านบางกรวยช่วงเช้ามืด เผยข้อมูลใหม่ รถจักรยานสีครีม-สะพายเป้ ไม่ใส่หมวก
จากกรณีแฟนสาวของนายธามัน เต้พันธ์ (นายเตวิช เต้พันธ์) หรือ เต้ วงดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพราะแฟนหนุ่มหายตัวไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. แจ้งว่าฝ่ายชายสวมชุดปั่นจักรยาน และปั่นรถจักรยานออกจากบ้านย่านบางกรวย พร้อมสะพายกระเป้าเป้สีดำ โดยไม่ได้นำโทรศัพท์ติดตัวออกไปด้วย
ล่าสุด หยวน นิธิชัย หรือ หยวน เพื่อนสมาชิกวงดราก้อนไฟว์ เร่งขอความช่วยเหลือโพสต์ข้อความและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านอินสตาแกรม superyuan ระบุว่า
“ตามหาคนหาย…
พี่เต้ สมาชิกวงดร้าก้อนไฟว์
โดย’ พี่เต้ ‘ ได้ขี่จักรยานออกจากบ้านย่านบางกรวย ตั้งแต่ช่วง 04:00 น. เส้นทางที่ใช้ขี่จักรยานออกไปคือทาง พระราม 7 และ ไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไป โดยตอนนี้ยังไม่กลับเข้าบ้าน
เพิ่มเติม รถจักรยานสีครีม ไม่ใส่หมวก ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ และ โทรศัพท์ไป แต่สะพายเป้ไปครับ
หากใครพบเจอสามารถทักเข้ามาแจ้งได้
ที่ติ๊กต๊อกของหยวน หรือ ig หรือแจ้งที่เพจข่าวคนนนท์
#ข่าวคนนนท์ 06/08/69
ขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้พี่เต้ปลอดภัยครับ”
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