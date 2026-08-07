บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ก่อนพบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานพระราม 7

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 14:59 น.
เปิดไทม์ไลน์ เต้ ดราก้อนไฟว์ หายตัว กล้องวงจรปิดจับภาพมุ่งหน้าสะพานพระราม 7
FB/Thaman Taypun

ย้อนไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เต้ ธามัน เต้พันธ์ วัย 46 ปี ปั่นจักรยานออกจากบ้านย่านบางกรวยตี 4 วันที่ 6 สิงหาคม จนถึงแฟนสาวแจ้งความและประกาศตามหาจาก จส.100

“เต้ ดราก้อนไฟว์ หายไปได้อย่างไร และตอนนี้อยู่ที่ไหน” คือคำถามที่แฟนเพลงและคนในโซเชียลตามหาคำตอบมาตั้งแต่เช้าวันที่ 6 สิงหาคม ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งพบว่า เต้ ธามัน เต้พันธ์ หรือชื่อเดิม เตวิช เต้พันธ์ อายุ 46 ปี อดีตสมาชิกวง Dragon 5 ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2569 และยังไม่มีรายงานยืนยันว่าพบตัวแล้วจนถึงขณะนี้

04.00 น. ออกจากบ้านไปโดยไม่มีโทรศัพท์

เต้ปั่นจักรยานออกจากบ้านในหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 ปิ่นเกล้า จรัญฯ ถนนบางกรวยไทรน้อย อำเภอบางกรวย แฟนสาวให้ข้อมูลว่าเขาเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางการไฟฟ้าบางกรวย ใช้จักรยานสีครีมและสะพายเป้สีดำ สิ่งที่ผิดจากกิจวัตรคือเขาไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสตางค์ไปด้วย ส่วนการแต่งกายในวันดังกล่าว ประกาศต้นทางจาก จส.100 ระบุว่ายังไม่ทราบแน่ชัด จึงยังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดเสื้อผ้าได้

04.00 น. ออกจากบ้านไปโดยไม่มีโทรศัพท์
FB/Thaman Taypun

ช่วงเช้าถึงเย็น เพื่อนสนิทไม่มีใครพบเห็น

ตามปกติเต้จะพกโทรศัพท์ทุกครั้งที่ออกไปปั่นจักรยาน และกลับบ้านทันทีหลังออกกำลังกาย เมื่อขาดการติดต่อ แฟนสาวจึงสอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนสนิทหลายกลุ่ม แต่ไม่มีใครพบเห็นหรือทราบว่าเขาอยู่ที่ใด

18.30 น. แฟนสาวแจ้งความ

วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของเต้ เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ขอให้ตำรวจช่วยติดตามตัว เนื่องจากเกรงว่าอาจได้รับอันตราย

เปิดโพสต์ล่าสุด เต้ ดราก้อนไฟว์ ก่อนหายตัวปริศนา หลังปั่นจักรยานออกจากบ้าน

22.34 น. จส.100 ประกาศตามหา

จส.100 เผยแพร่ประกาศคนหาย ระบุว่าเต้มีส่วนสูงประมาณ 185 เซนติเมตร ออกจากหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 04.00 น. และภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าเขาปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7 เป็นจุดสุดท้าย พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน

18.30 น. แฟนสาวแจ้งความ
FB/Thaman Taypun

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม ยังไม่พบตัว

หลายสำนักข่าวรายงานตรงกันว่า จนถึงช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ยังไม่มีการยืนยันว่าพบตัวหรือเต้กลับถึงบ้านแล้ว ครอบครัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้องยังคงเร่งติดตามเบาะแสต่อเนื่อง

จุดที่ยังต่อไม่ติด

กล้องวงจรปิดยืนยันได้เพียงว่าเต้ปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7 แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเขาขึ้นหรือข้ามสะพานไปแล้วหรือไม่ ส่วนโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดของเต้ก่อนหายตัวประมาณ 2 วัน เป็นการชวนเพื่อนไปร่วมทริปปั่นจักรยานวันอาทิตย์ในชื่อจานดิวชวนปั่น สวนเมืองนนท์ ระยะทางประมาณ 40 ถึง 60 กิโลเมตร แต่วันที่หายตัวจริงคือวันพฤหัสบดี จึงยังเชื่อมโยงสองเหตุการณ์นี้เข้าด้วยกันไม่ได้ หากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวหรือผู้จัดทริปยืนยัน

พบร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้พระราม 7

การค้นหา เต้ ดราก้อนไฟว์ อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดังยุค 2000 ที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 6 สิงหาคม 2569 จบลงด้วยข่าวเศร้า เมื่อเจ้าหน้าที่พบร่างของ นายธามัน เต้พันธ์ หรือ เต้ ดราก้อนไฟว์ อายุ 46 ปี ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้สะพานพระราม 7 ฝั่งจังหวัดนนทบุรี

ก่อนหน้านี้ เต้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักย่านบางกรวยตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม โดยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย ทำให้แฟนสาวไม่สามารถติดต่อได้และเข้าแจ้งความกับ สภ.บางกรวย ในเวลาต่อมา ก่อนที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจะยืนยันว่าเขาปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7 เป็นจุดสุดท้าย

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรอผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวช จึงยังไม่ควรสรุปว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดจนกว่าจะมีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เต้ ดราก้อนไฟว์ เป็นอดีตสมาชิกวง Dragon 5 บอยแบนด์ในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่มีชื่อเสียงในยุค 2000 หลังแยกวง เขาผันตัวมาทำงานเบื้องหลัง เป็นผู้จัดรายการเด็กทางช่อง 3 แฟมิลี่ และทำช่องยูทูบสำหรับเด็กและครอบครัว รวมถึงเปิดร้านตัดผมชายเป็นของตัวเอง ข่าวการจากไปของเขาสร้างความเสียใจให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมวง และแฟนเพลงจำนวนมากที่ติดตามให้กำลังใจมาตลอดช่วงการตามหา

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม ยังไม่พบตัว
FB/Thaman Taypun

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ ได้แก่ เวลาและตำแหน่งที่แน่นอนของกล้องวงจรปิดตัวสุดท้าย เต้ขึ้นหรือข้ามสะพานพระราม 7 หรือไม่ หลังจากนั้นเปลี่ยนเส้นทางไปที่ใด มีพยานพบเห็นระหว่างทางหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ได้พกโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์ออกไปด้วย จุดเหล่านี้ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ผู้ที่มีเบาะแสสามารถแจ้งไปยัง จส.100 ที่หมายเลข 1808 หรือ 1137 หรือแจ้งสถานีตำรวจภูธรบางกรวยได้โดยตรง

18.30 น. แฟนสาวแจ้งความ
FB/Thaman Taypun
FB/Thaman Taypun
FB/Thaman Taypun

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 14:59 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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