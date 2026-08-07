ทางการญี่ปุ่น ขอให้ “ทรัมป์” หยุดใช้ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น อวยกองทัพสหรัฐฯ
ทางการญี่ปุ่น ขอให้ ทรัมป์ หยุดใช้ทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่น เอี่ยวกองทัพสหรัฐฯหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หลังไม่เคยอนุญาต
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เว็ปไซต์ IGN รายงานว่า นายโทชิมิทซึ โมเตงิ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาร้องขอให้รัฐบาลสหรัฐฯ หยุดใช้ตัวละครจากการ์ตูนหรือเกมดังของญี่ปุ่นอย่างมาริโอ, โปเกม่อน หรือ นารูโตะ ในการสนับสนุนข้อความทางการเมืองของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
โดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น ขอให้นายทรัมป์หยุดใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ และขอพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ หากนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตในนโยบายของสหรัฐฯ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสงคราม
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น เคยออกมากล่าวเตือนว่า ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแม้แต่กับหน่วยงานของรัฐที่จะทำซ้ำงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ทั้งนี้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานสหรัฐฯ เคยมีประเด็นแบบนี้มาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลิปสงครามประกอบกับสื่อดังโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแม้กระทั้งหยิบเพลงหรือเสียงพากย์จากวิดีโอเกม-การ์ตูน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของผลงงาน
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