เปิดใจ ชัชชุอร คัมแบ็กทีมชาติ ซีวีคัพ 2026 เผยอาการบาดเจ็บ ลุ้นใกล้หายสนิท
ชัชชุอร โมกศรี หรือ บุ๋มบิ๋ม ตัวตบหัวเสาตัวหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ซึ่งไทยรับหน้าที่เจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ หลังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บมานานหลายเดือน
การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการลงเล่นในนามทีมชาติครั้งแรกในปี 2569 เนื่องจากอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพลาดการแข่งขันเนชันส์ลีก 2026 ทั้งรายการ และไม่ได้ร่วมทีมในซีวีคัพ 2026 เลกแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ
ชัชชุอรกล่าวถึงการกลับมาช่วยทีมชาติว่า ถือว่าเป็นการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พักรักษาตัวไป และเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะได้กลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้ง
ส่วนการติดตามฟอร์มของทีมในเลกแรกที่ไม่ได้ร่วมลงสนาม ตนเองได้ดูการแข่งขัน และทุกคนเล่นได้ดีมาก แต่การที่เธอกลับมาก็ถือว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้น
เมื่อถามถึงสภาพร่างกายและความพร้อมล่าสุด ชัชชุอรเผยว่าตอนนี้อยู่ที่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังต้องปรับจังหวะกับเซตเตอร์และปรับจังหวะกับทีม รวมถึงยังต้องให้สนิทกับร่างกายตัวเองมากขึ้น
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลที่รอติดตามอยู่หน้าจอ รวมถึงชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้มาให้กำลังใจกันเยอะ ๆ โดยระบุว่าทีมจะเล่นให้เต็มที่และจะมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ทุกคน
ด้าน โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจส่งชัชชุอรลงสนามในรายการนี้ว่า แชมป์คือพันธสัญญาของนักกีฬา และทีมตัดสินใจว่าจะให้บุ๋มบิ๋มลงมาสัมผัสเกมนี้ เพราะเป็นเวลาที่ทีมต้องการ เพื่อศักยภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ขณะที่ ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวต้อนรับเพื่อนร่วมทีมว่า Welcome to BB พร้อมขอให้ทุกคนให้กำลังใจบุ๋มบิ๋มด้วย เพราะเพิ่งกลับมา และระบุว่าทีมซ้อมในสนามจริงมา 2 วันแล้ว โดยทุกคนปรับเข้ากันได้ไว
เป้าหมายใหญ่อยู่ที่ชิงแชมป์เอเชีย
การกลับมาของชัชชุอรถือว่าอยู่ในจังหวะสำคัญ เพราะนอกจากเป้าหมายป้องกันแชมป์ซีวีคัพในบ้านแล้ว รายการนี้ยังเป็นการเตรียมทีมสู่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Women’s Volleyball Continental Championship Tianjin 2026 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการชิงแชมป์เอเชียมีความสำคัญสูงสุดของปีนี้ เนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติยืนยันว่าทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสโดยอัตโนมัติ รวมถึงได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 และชิงแชมป์เอเชีย 2028 ด้วย
ผลการจับสลากแบ่งสายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าได้รับสิทธิ์เป็นทีมวาง และอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยรอบแรกจะคัด 8 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบแพ้คัดออก
รายชื่อนักกีฬาชุด SEA V cup 2026 ลุยสนามที่ 2
สำหรับรายชื่อนักกีฬา 14 คนในศึกซีวีคัพสนามที่ 2 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกผู้เล่นแกนหลักกลับมาแทบครบชุด นำโดย ชมพู่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม พร้อมด้วย ทัดดาว นึกแจ้ง, เพียว อัจฉราพร คงยศ, บีม พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ปิยะนุช แป้นน้อย และชัชชุอร
โปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 2
|วันที่
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ศุกร์ 7 ส.ค.
|13.00 น.
|อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
|ศุกร์ 7 ส.ค.
|16.30 น.
|ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
|เสาร์ 8 ส.ค.
|13.00 น.
|เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
|เสาร์ 8 ส.ค.
|16.30 น.
|ไทย พบ อินโดนีเซีย
|อาทิตย์ 9 ส.ค.
|13.00 น.
|ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
|อาทิตย์ 9 ส.ค.
|16.30 น.
|ไทย พบ เวียดนาม
ในเลกแรกที่กรุงฮานอย ทีมชาติไทยชนะรวด 3 นัด โดยนัดที่สองเฉือนฟิลิปปินส์ไป 3 ต่อ 2 เซต และนัดตัดสินเอาชนะเจ้าภาพเวียดนามไป 3 เซตรวด คว้าแชมป์สนามแรกไปครอง ส่วนเวียดนามได้อันดับ 2 อินโดนีเซียอันดับ 3 และฟิลิปปินส์อันดับ 4
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้
แฟนวอลเลย์บอลสามารถเข้าชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งมีความจุราว 3,000 ที่นั่ง บัตรราคา 100 บาท หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD
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