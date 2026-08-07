วอลเลย์บอล

เปิดใจ ชัชชุอร คัมแบ็กทีมชาติ ซีวีคัพ 2026 เผยอาการบาดเจ็บ ลุ้นใกล้หายสนิท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:36 น.
เปิดใจ ชัชชุอร คัมแบ็กทีมชาติ ซีวีคัพ 2026 เผยอาการบาดเจ็บ ลุ้นใกล้หายสนิท

ชัชชุอร โมกศรี หรือ บุ๋มบิ๋ม ตัวตบหัวเสาตัวหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ซึ่งไทยรับหน้าที่เจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ หลังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บมานานหลายเดือน

การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการลงเล่นในนามทีมชาติครั้งแรกในปี 2569 เนื่องจากอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพลาดการแข่งขันเนชันส์ลีก 2026 ทั้งรายการ และไม่ได้ร่วมทีมในซีวีคัพ 2026 เลกแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ

ชัชชุอรกล่าวถึงการกลับมาช่วยทีมชาติว่า ถือว่าเป็นการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พักรักษาตัวไป และเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะได้กลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้ง

ส่วนการติดตามฟอร์มของทีมในเลกแรกที่ไม่ได้ร่วมลงสนาม ตนเองได้ดูการแข่งขัน และทุกคนเล่นได้ดีมาก แต่การที่เธอกลับมาก็ถือว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอว์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้น

เมื่อถามถึงสภาพร่างกายและความพร้อมล่าสุด ชัชชุอรเผยว่าตอนนี้อยู่ที่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังต้องปรับจังหวะกับเซตเตอร์และปรับจังหวะกับทีม รวมถึงยังต้องให้สนิทกับร่างกายตัวเองมากขึ้น

พร้อมกันนี้ยังฝากถึงแฟนวอลเลย์บอลที่รอติดตามอยู่หน้าจอ รวมถึงชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้มาให้กำลังใจกันเยอะ ๆ โดยระบุว่าทีมจะเล่นให้เต็มที่และจะมอบความสุขให้กับแฟน ๆ ทุกคน

ด้าน โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจส่งชัชชุอรลงสนามในรายการนี้ว่า แชมป์คือพันธสัญญาของนักกีฬา และทีมตัดสินใจว่าจะให้บุ๋มบิ๋มลงมาสัมผัสเกมนี้ เพราะเป็นเวลาที่ทีมต้องการ เพื่อศักยภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย

โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องการส่งบุ๋มบิ๋มลงสนาม
โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (ภาพ: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)

ขณะที่ ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวต้อนรับเพื่อนร่วมทีมว่า Welcome to BB พร้อมขอให้ทุกคนให้กำลังใจบุ๋มบิ๋มด้วย เพราะเพิ่งกลับมา และระบุว่าทีมซ้อมในสนามจริงมา 2 วันแล้ว โดยทุกคนปรับเข้ากันได้ไว

ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวต้อนรับบุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร กลับสู่ทีม
ออมสิน ศศิภาพร จันทวิสูตร (ภาพ: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)

เป้าหมายใหญ่อยู่ที่ชิงแชมป์เอเชีย

การกลับมาของชัชชุอรถือว่าอยู่ในจังหวะสำคัญ เพราะนอกจากเป้าหมายป้องกันแชมป์ซีวีคัพในบ้านแล้ว รายการนี้ยังเป็นการเตรียมทีมสู่ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 หรือ AVC Women’s Volleyball Continental Championship Tianjin 2026 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายการชิงแชมป์เอเชียมีความสำคัญสูงสุดของปีนี้ เนื่องจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติยืนยันว่าทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสโดยอัตโนมัติ รวมถึงได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 และชิงแชมป์เอเชีย 2028 ด้วย

ผลการจับสลากแบ่งสายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่าได้รับสิทธิ์เป็นทีมวาง และอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถาน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยรอบแรกจะคัด 8 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบแพ้คัดออก

รายชื่อนักกีฬาชุด SEA V cup 2026 ลุยสนามที่ 2

สำหรับรายชื่อนักกีฬา 14 คนในศึกซีวีคัพสนามที่ 2 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกผู้เล่นแกนหลักกลับมาแทบครบชุด นำโดย ชมพู่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม พร้อมด้วย ทัดดาว นึกแจ้ง, เพียว อัจฉราพร คงยศ, บีม พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ปิยะนุช แป้นน้อย และชัชชุอร

โปรแกรมการแข่งขัน สนามที่ 2

วันที่ เวลา คู่แข่งขัน
ศุกร์ 7 ส.ค. 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
ศุกร์ 7 ส.ค. 16.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
เสาร์ 8 ส.ค. 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
เสาร์ 8 ส.ค. 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
อาทิตย์ 9 ส.ค. 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
อาทิตย์ 9 ส.ค. 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม

ในเลกแรกที่กรุงฮานอย ทีมชาติไทยชนะรวด 3 นัด โดยนัดที่สองเฉือนฟิลิปปินส์ไป 3 ต่อ 2 เซต และนัดตัดสินเอาชนะเจ้าภาพเวียดนามไป 3 เซตรวด คว้าแชมป์สนามแรกไปครอง ส่วนเวียดนามได้อันดับ 2 อินโดนีเซียอันดับ 3 และฟิลิปปินส์อันดับ 4

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้

แฟนวอลเลย์บอลสามารถเข้าชมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งมีความจุราว 3,000 ที่นั่ง บัตรราคา 100 บาท หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:36 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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