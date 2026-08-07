โย ยศวดี ช็อกเห็นหน้า ต้อม รัชนีกร เปลี่ยนไปมาก ฝากถึงคู่กรณี “จะอุทธรณ์อีกเหรอ”

โย ยศวดี ฟาดคู่กรณี ต้อม รัชนีกร ยอมรับเห็นหน้าแล้วตกใจ ใบหน้าเปลี่ยนเพราะศัลยกรรม หลังศาลสั่งโรงพยาบาลชดใช้ 7.7 ล้านบาท
จากกรณี ต้อม รชนีกร ในฐานะโจทก์ ส่งทนายความยื่นฟ้องร้องต่อโรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท สาเหตุมาจากการศัลยกรรมส่งผลให้ใบหน้าผิดรูป กรามมีปัญหาจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการรับงานแสดงในวงการบันเทิง และฟ้องร้องในข้อหาละเมิดสิทธิ์จากการที่ทางโรงพยาบาลนำรูปภาพและคลิปวิดีโอขณะทำการผ่าตัดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงโดยตรง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาให้ ต้อม รัชนีกร ชนะคดี มีสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 7.7 ล้านบาท คำนวณมาจากค่าใช้จ่ายในการไปรักษาและแก้ไขใบหน้าเพิ่มเติมของโจทก์ ร่วมกับค่าเสียโอกาสในการหาหลักรายได้ของต้อมในช่วงระยะเวลาที่เกิดเรื่องขึ้น
ขณะที่ ปิ่น พิศพรรณ โรงพยาบาลศัลยกรรม เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ยอมรับว่าตกใจและไม่ได้คาดคิดว่าผลการตัดสินของศาลชั้นต้นจะออกมาเช่นนี้ เพราะทางโรงพยาบาลมั่นใจในข้อมูลการรักษา เนื่องจากมีผล CT Scan ยืนยันชัดเจนว่าการผ่าตัดไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทใด ๆ และมีแพทย์คนกลางเข้ามาร่วมพิจารณาในกระบวนการด้วย
คุณปิ่นยังย้ำว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลทำการผ่าตัดและดูแล ต้อม รชนีกร อย่างดีที่สุด ไม่ใช่เพียงเพราะเธอเป็นคนดัง พร้อมฝากข้อความถึงนักแสดงสาวคู่กรณีว่า “อยากฝากบอกว่าสิ่งที่ได้ไปแล้ว อย่าทำร้ายกันอีกเลย ทั้งที่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร”
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อตามขั้นตอนกฎหมายภายใน 30 วัน
ขณะที่ โย ยศวดี หัสดีวิจิตร ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า “เอาจริง ๆ นะคะ คุณพี่ได้เห็นหน้าพี่ต้อมไหมคะ เพราะนี่เพิ่งเจอตัวจริงมาไม่กี่วันนี้เองถึงกับตกใจช็อกเลยดีกว่าค่ะ เพราะเป็นคนที่รู้จักพี่เขามาตลอด เจ้าของคลินิกเองไม่รู้สึกจริง ๆ หรอคะว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าเขาหลังจากการทำศัลยกรรม รูปหน้าเค้าเปลี่ยนเยอะมากยังจะอุทธรณ์อีกเหรอคะคุณพี่ คิดว่าจำนวนเงินแค่นี้จริง ๆ แล้วไม่ได้มากมายกับการรับผิดชอบใครสักคนนึง มายืนยันด้วยตัวเองเพราะเห็นมากับตาจริง ๆ สงสารพี่เค้าค่ะพูดจากใจ”
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