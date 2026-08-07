บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด เต้ ดราก้อนไฟว์ ก่อนหายตัวปริศนา หลังปั่นจักรยานออกจากบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 10:23 น.
เปิดโพสต์ล่าสุด เต้ ดราก้อนไฟว์ ก่อนหายตัวปริศนา หลังปั่นจักรยานออกจากบ้าน
FB/Thaman Taypun

แฟนสาววัย 42 ปี แจ้งความที่ สภ.บางกรวย หลังเต้ ดราก้อนไฟว์ วัย 46 ปี หายตัวจากบ้านพักในนนทบุรีตั้งแต่ตี 4 วันที่ 6 สิงหาคม โดยไม่พกโทรศัพท์ไปด้วย

เต้ ดราก้อนไฟว์ โพสต์อะไรไว้ก่อนหายตัวไป” คือคำถามที่แฟนเพลงจำนวนมากค้นหาคำตอบ หลังทราบข่าวว่า นายธามัน หรือ เตวิช เต้พันธ์ อายุ 46 ปี อดีตสมาชิกวง Dragon5 หายตัวออกจากบ้านพักย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2569

ตรวจสอบเฟซบุ๊กส่วนตัวของเต้พบว่า โพสต์ล่าสุดก่อนหายตัวไปเป็นการชวนเพื่อนไปปั่นจักรยานในทริป “จานดิวชวนปั่น สวนเมืองนนท์” กิจกรรมรวมพลปั่นจักรยานทุกวันอาทิตย์ ระยะทาง 40 ถึง 60 กิโลเมตร โพสต์ไว้เมื่อ 2 วันก่อนหายตัว พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่าเตรียมตัวกันให้พร้อม ไม่มีเนื้อหาใดในโพสต์บ่งชี้ความผิดปกติ

last-post-of-tae-dragon-before-he-disapear เต้ หายตัว
FB/Thaman Taypun

น.ส.วลัยพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาวของเต้ เข้าแจ้งความที่ สภ.บางกรวย ว่าแฟนหนุ่มปั่นจักรยานออกจากบ้านพักไปโดยไม่พกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผิดปกติจากพฤติกรรมปกติที่มักพกโทรศัพท์ติดตัวทุกครั้งเมื่อออกไปปั่นจักรยาน สอบถามไปยังกลุ่มเพื่อนสนิทหลายกลุ่มแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นตัว

เตวิช เต้พันธ์ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
FB/Thaman Taypun

เพจ จส.100 รายงานว่า กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเต้ไว้เป็นครั้งสุดท้าย ขณะปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ 2 ปิ่นเกล้า-จรัญฯ มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7 เต้มีส่วนสูงประมาณ 185 เซนติเมตร แต่ยังไม่ทราบชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ

เปิดไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ไม่พกมือถือ กล้องวงจรปิดจับภาพมุ่งหน้าสะพานพระราม 7

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบตัวเต้ ดราก้อนไฟว์ ครอบครัวและทีมงานประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยเพื่อติดตามหาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โพสต์ตามหาคนหายบนโซเชียลมีเดียมีผู้เข้ามาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมาก ทั้งฝากข้อความให้เต้กลับบ้านและขออัปเดตความปลอดภัยทันทีที่เห็นข้อความ

ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าเหตุใดเต้ ดราก้อนไฟว์ จึงหายตัวไปในลักษณะดังกล่าว ผู้ที่มีเบาะแสสามารถแจ้งไปยังเพจ จส.100 หรือสถานีตำรวจภูธรบางกรวยได้โดยตรง

tae-dragon-last-post-before-missing
FB/Thaman Taypun
FB/Thaman Taypun
FB/Thaman Taypun
FB/Thaman Taypun

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 10:23 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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