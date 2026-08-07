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“วีระ” ขอโทษ ยอมรับจำปีผิด กรณีวิจารณ์ที่พักสิมิลันเลวทรามมาก น่าจะค้างก่อนปิด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:28 น.

วีระ ขอโทษ ยอมรับจำปีผิด กรณีที่ออกโรงวิจารณ์ว่าพักสิมิลันเลวทรามมาก น่าจะค้างช่วงปี 59-60 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะปิดในปี 61

จากกรณีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 นายวีระ ธีระภัทรานนท์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัว จากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิมิลันเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พัก​ว่า​ “เลวทรามมาก” พร้อมทั้งยกตัวอย่างข้อจำกัดต่างๆ เช่น การปิดไฟในเวลา 20.00 น. สภาพเครื่องนอน ปริมาณน้ำใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ต

โดย กรมอุทยานฯ ได้สั่งสอบถึงประเด็นดังกล่าว เนื่องจากสถานที่พักดังกล่าวนั้นปิดให้บริการไปตั้งแต่ปี 2561 นั้น และตรวจสอบว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ให้อนุญาตเข้าพักจริงหรือไม่นั้น

ล่าสุดนายวีระได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของตนเอง ตนไปพักแรมที่เกาะสิมิลัน จำปีไม่ได้ ตามประสาคนแก่ จึงพูดว่า 4-5 ปี เมื่อไปเช็กแล้ว น่าจะไปพักค้างคืน ปี 2559 หรือ 2560 ก่อนที่จะมีการปิดพักค้างแรม

ต้องขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลัน หากใครได้ดูถ่ายทอดสด ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้ว หากตนเองทำผิดยินดีแก้ไขและเยียวยาให้ อย่าไปคิดว่าตนเองทำอะไรเป็นพิเศษ อยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพัก ที่ไปเข้าพักจริง แต่น่าจะเป็น 2569 หรือ 2560 เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะสิมิลัน และได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกัน ก็ไม่แน่ใจเรื่องปี แต่ตอนไปพักยังเปิดให้เข้าพัก และหลังจากนั้นปิดไป จึงกราบขอโทษ

ขอเรียนไปถึงอธิบดีว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดมาจากตนเอง ต้องขออภัยและเสียใจ แต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆ เมื่อตนเองพูดสด และมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีข้อผิดพลาด โดยนิสัย ถ้าข้อเท็จจริงผิด ตนจะต้องแก้ไข ไม่ได้หลบหนี ซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกคือสภาพที่พักบนอุทยานมีที่ดี และน่าไปหลายที่ แต่ที่ที่ตนเองคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไข คือที่พักอุทยานที่เป็นน้ำตกและเป็นทะเล ที่อยากให้มีการปรับปรุงให้มันสะดวกสบาย และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการให้น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ตไม่ขาด โดยอธิบดีได้กล่าวกับตนเองว่ามีโครงการนำร่องจะทำ 4 ที่ในแต่ละภาค แต่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องระเบียบ จึงต้องมีนโยบายของทางรัฐบาล

“ผมขออภัยอย่างรุนแรง จะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบาย ผมย้ำอีกที ผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผม แต่ผมทำด้วยเจตนาดี ความต้องการจริงๆ คืออยากต้องการให้มีการปรับปรุงอุทยาน หากไปพาดพิงบางเรื่อง ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ผมต้องขอโทษและขออภัย ต่อเจ้าพนักงานอย่างถี่ถ้วน ที่ได้รับผลกระทบ หากให้ตนเองทำอะไรได้มากกว่านี้ผมยินดี” นายวีระ กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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