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แฟนคลับลุ้น! คิต คอนเนอร์ ถูกเลือกให้รับบท ไซคลอปส์ ในหนัง X-MEN ของ MCU

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:22 น.
คิต คอนเนอร์ ถูกเล็งรับบท Cyclops ในหนัง X-MEN

ลือสนั่น! คิต คอนเนอร์ นักแสดงหนุ่ม Heartstopper ถูกเล็งรับบท ไซคลอปส์ สวมบทกัปตันทีมมิวแทนต์คนใหม่ ในภาพยนตร์ X-Men ของ MCU

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 สื่อบันเทิงต่างประเทศ Deadline รายงานความคืบหน้าภาพยนตร์ X-Men ภาคใหม่จากมาร์เวลสตูดิโอ (Marvel Studios) แหล่งข่าวระบุว่า คิต คอนเนอร์ (Kit Connor) ได้รับเลือกให้มารับบท สก็อตต์ ซัมเมอร์ส (Scott Summers) หรือ ไซคลอปส์ (Cyclops) มิวแทนต์แกนนำของทีม

กระแสข่าวนี้ออกมาไล่เลี่ยกับกระแสข่าวของ ซามารา วีฟวิง (Samara Weaving) ที่กำลังเจรจารับบท เอมมา ฟรอสต์ (Emma Frost) ด้าน เจค ไชรเออร์ (Jake Schreier) ผู้กำกับ และ เควิน ไฟกี (Kevin Feige) ประธานมาร์เวล ได้เรียกนักแสดงหลายคนมาทดสอบบทช่วงหลังวันหยุด 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนที่สตูดิโอจะตัดสินใจเลือก คิท คอนเนอร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของมาร์เวลและต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มยังไม่ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นนี้

สำหรับ Cyclops ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกส์ X-Men ปี 1963 สร้างสรรค์โดย สแตน ลี (Stan Lee) และ แจ็ค เคอร์บี (Jack Kirby) ทำหน้าที่กัปตันทีมมิวแทนต์ มีพลังยิงลำแสงพลังงานออกจากดวงตา และต้องสวมแว่นตาพิเศษเพื่อควบคุมพลัง ก่อนหน้านี้มีนักแสดงผู้รับบทไซคลอปส์บนจอเงินมาแล้ว 2 คน ได้แก่ เจมส์ มาร์สเดน (James Marsden) ในภาพยนตร์ยุค 2000 และ ไท เชอริแดน (Tye Sheridan) ในภาพยนตร์ยุค 2010

นอกจากนี้ เจมส์ มาร์สเดน ยังเตรียมกลับมารับบทเดิมในภาพยนตร์ Avengers: Doomsday ที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้

แฟนคลับต่างรอคอยภาพยนตร์ X-Men ภาคใหม่มาตลอดตั้งแต่ดิสนีย์ซื้อกิจการ 20th Century Fox เมื่อปี 2019 แฟรนไชส์นี้เคยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมาร์เวลที่ทำกำไรให้ฟ็อกซ์มากที่สุด มีภาพยนตร์หลัก 7 ภาคและภาพยนตร์ภาคแยกของวูล์ฟเวอรีนอีก 3 ภาค ปัจจุบันโปรเจกต์ภาคใหม่เดินหน้าเต็มที่ โดยมีเจค ไชรเออร์นั่งแท่นผู้กำกับ พร้อมได้ อีซองจิน (Lee Sung Jin) ผู้สร้างซีรีส์ Beef และ โจแอนนา คาโล (Joanna Calo) ผู้ร่วมสร้างซีรีส์ The Bear มารับหน้าที่เขียนบท

เส้นทางนักแสดงของ คิต คอนเนอร์ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เขาโด่งดังจากซีรีส์ Heartstopper ทางเน็ตฟลิกซ์ รวมถึงภาพยนตร์ภาคแยก Heartstopper Forever ผลงานที่โดดเด่นทำให้ผู้กำกับ อเล็กซ์ การ์แลนด์ (Alex Garland) ดึงตัวเขามาร่วมงานในภาพยนตร์สงครามค่าย A24 เรื่อง Warfare

ทั้งยังมีผลงานในภาพยนตร์ดัดแปลงจากวิดีโอเกมเรื่อง Elden Ring อีกด้วย ปัจจุบันเขาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดหานักแสดง WME และ Independent Talent Group

คิต คอนเนอร์-4
ภาพจาก Instagram : kit.connor
คิต คอนเนอร์-3
ภาพจาก Instagram : kit.connor
คิต คอนเนอร์
ภาพจาก Instagram : kit.connor
คิต คอนเนอร์-2
ภาพจาก Instagram : kit.connor

ข้อมูลจาก : deadline

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 09:22 น.
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sukanlaya s.

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