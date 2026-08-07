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เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 15:01 น.
เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น

สำหรับคนรุ่นที่โตมากับเพลงไทยยุคต้น 2000 เต้ ดราก้อนไฟว์ คือหนึ่งในห้าหนุ่มบอยแบนด์ที่เคยครองใจวัยรุ่นทั้งประเทศ ส่วนคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่มาเป็นห่วงจากข่าวล่าสุดที่ หายตัวไปจากบ้านพักย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 6 สิงหาคม และยังไม่มีใครติดต่อได้

เต้ ชื่อจริงคือ ธามัน เต้พันธ์ หรือชื่อเดิม เตวิช เต้พันธ์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี ส่วนสูงราว 185 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงที่ทำให้เขาโดดเด่นในวงมาตั้งแต่แรก

IG เต้ ดราก้อนไฟว์: @pitaythaman

เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดราก้อน ไฟว์ หรือ Dragon 5 บอยแบนด์ห้าคนสังกัดค่ายแกรมมี่ ร่วมกับ แอนดี้ เขมพิมุก, เต๋า อดิศร อรรถกฤษณ์, หยวน นิธิชัย และ โอ๊ค สกรรจ์รณ

สรุปไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ก่อนพบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานพระราม 7

ยุครุ่งเรืองของดราก้อน ไฟว์

วงออกอัลบั้มแรกในชื่อ ดราก้อน 5 เมื่อปี 2543 ในยุคที่บอยแบนด์ไทยกำลังเฟื่องฟูสูงสุด และกลายเป็นหนึ่งในวงที่ถูกจดจำมากที่สุดของยุคนั้น

จุดเด่นของวงคือการเป็นบอยแบนด์ที่มีทั้งการร้อง การเต้น และภาพลักษณ์ครบเครื่อง ในช่วงที่ตลาดเพลงไทยกำลังแข่งขันกันดุเดือด สมาชิกแต่ละคนยังแยกไปมีผลงานละครและงานพิธีกรควบคู่กันไปด้วย

ต่อมาเมื่อสมาชิกแต่ละคนเติบโตขึ้นและมีภาระหน้าที่มากขึ้น ทั้งห้าคนจึงแยกย้ายไปทำงานในเส้นทางของตัวเอง แต่ยังคงกลับมารวมตัวกันเป็นครั้งคราวในงานคอนเสิร์ตย้อนยุค โดยเฉพาะในกระแสเทศกาลเพลงยุค 90 ถึง 2000 ที่กลับมาได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้

เต้เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งเมื่อปี 2560 ถึงความผูกพันที่มีต่อวงว่า ดราก้อน ไฟว์ เป็นเหมือนนามสกุลของเขาไปแล้ว

เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น

ชีวิตหลังวงแยกย้าย

หลังยุคบอยแบนด์ผ่านไป เต้ไม่ได้หายไปจากวงการ แต่เปลี่ยนบทบาทไปทำงานเบื้องหลังและงานคอนเทนต์

เขาหันมาทำช่องยูทูบของตัวเองชื่อ VROD ซึ่งเน้นเนื้อหาสำหรับเด็กและครอบครัว โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ทั้งโซนเด็กที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโซนรายการอาหารที่คิดค้นเมนูง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง

ในบทสัมภาษณ์เมื่อปี 2562 เขาเล่าว่าทำงานกับเด็กมา 4 ปีแล้วและติดใจเพราะรักงานนี้ พร้อมระบุว่าเวลาเห็นเด็กได้ความรู้ดี ๆ และได้ทำกิจกรรม ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อย

เหตุผลที่ทำช่องนี้คือต้องการให้เป็นสื่อที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ สำหรับเด็กที่ดูยูทูบกันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเป็นช่องที่ดูได้ทั้งครอบครัว

เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น

วันเต้ ดราก้อนไฟว์หายตัวไป

เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. เต้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักในหมู่บ้านย่านถนนบางกรวยไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เขาสวมชุดปั่นจักรยาน สะพายเป้ ปั่นจักรยานสีครีม ไม่สวมหมวก และไม่ได้นำกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้เป็นครั้งสุดท้ายขณะปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7

เมื่อไม่กลับบ้านและติดต่อไม่ได้ตลอดทั้งวัน น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาว จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย เมื่อเวลา 18.30 น. วันเดียวกัน เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย

ต่อมาเวลา 22.30 น. เพจ จส.100 โพสต์ประกาศตามหา และข่าวเริ่มแพร่กระจายในวงกว้าง

จนถึงเวลาที่รายงานข่าวนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการพบตัว

ผู้ที่พบเห็นหรือมีเบาะแส แจ้ง จส.100 โทร *1808 หรือ 1137 หรือแจ้ง สภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ส.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 07 ส.ค. 2569 15:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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