เปิดประวัติ เต้ ดราก้อนไฟว์ บอยแบนด์ยุค 2000 ก่อนหายตัวปริศนา เกิดอะไรขึ้น
สำหรับคนรุ่นที่โตมากับเพลงไทยยุคต้น 2000 เต้ ดราก้อนไฟว์ คือหนึ่งในห้าหนุ่มบอยแบนด์ที่เคยครองใจวัยรุ่นทั้งประเทศ ส่วนคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่มาเป็นห่วงจากข่าวล่าสุดที่ หายตัวไปจากบ้านพักย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 6 สิงหาคม และยังไม่มีใครติดต่อได้
เต้ ชื่อจริงคือ ธามัน เต้พันธ์ หรือชื่อเดิม เตวิช เต้พันธ์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี ส่วนสูงราว 185 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงที่ทำให้เขาโดดเด่นในวงมาตั้งแต่แรก
IG เต้ ดราก้อนไฟว์: @pitaythaman
เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดราก้อน ไฟว์ หรือ Dragon 5 บอยแบนด์ห้าคนสังกัดค่ายแกรมมี่ ร่วมกับ แอนดี้ เขมพิมุก, เต๋า อดิศร อรรถกฤษณ์, หยวน นิธิชัย และ โอ๊ค สกรรจ์รณ
สรุปไทม์ไลน์ “เต้ ดราก้อนไฟว์” หายตัว ก่อนพบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้สะพานพระราม 7
ยุครุ่งเรืองของดราก้อน ไฟว์
วงออกอัลบั้มแรกในชื่อ ดราก้อน 5 เมื่อปี 2543 ในยุคที่บอยแบนด์ไทยกำลังเฟื่องฟูสูงสุด และกลายเป็นหนึ่งในวงที่ถูกจดจำมากที่สุดของยุคนั้น
จุดเด่นของวงคือการเป็นบอยแบนด์ที่มีทั้งการร้อง การเต้น และภาพลักษณ์ครบเครื่อง ในช่วงที่ตลาดเพลงไทยกำลังแข่งขันกันดุเดือด สมาชิกแต่ละคนยังแยกไปมีผลงานละครและงานพิธีกรควบคู่กันไปด้วย
ต่อมาเมื่อสมาชิกแต่ละคนเติบโตขึ้นและมีภาระหน้าที่มากขึ้น ทั้งห้าคนจึงแยกย้ายไปทำงานในเส้นทางของตัวเอง แต่ยังคงกลับมารวมตัวกันเป็นครั้งคราวในงานคอนเสิร์ตย้อนยุค โดยเฉพาะในกระแสเทศกาลเพลงยุค 90 ถึง 2000 ที่กลับมาได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้
เต้เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งเมื่อปี 2560 ถึงความผูกพันที่มีต่อวงว่า ดราก้อน ไฟว์ เป็นเหมือนนามสกุลของเขาไปแล้ว
ชีวิตหลังวงแยกย้าย
หลังยุคบอยแบนด์ผ่านไป เต้ไม่ได้หายไปจากวงการ แต่เปลี่ยนบทบาทไปทำงานเบื้องหลังและงานคอนเทนต์
เขาหันมาทำช่องยูทูบของตัวเองชื่อ VROD ซึ่งเน้นเนื้อหาสำหรับเด็กและครอบครัว โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ทั้งโซนเด็กที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโซนรายการอาหารที่คิดค้นเมนูง่าย ๆ ในสไตล์ของตัวเอง
ในบทสัมภาษณ์เมื่อปี 2562 เขาเล่าว่าทำงานกับเด็กมา 4 ปีแล้วและติดใจเพราะรักงานนี้ พร้อมระบุว่าเวลาเห็นเด็กได้ความรู้ดี ๆ และได้ทำกิจกรรม ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อย
เหตุผลที่ทำช่องนี้คือต้องการให้เป็นสื่อที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ สำหรับเด็กที่ดูยูทูบกันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเป็นช่องที่ดูได้ทั้งครอบครัว
วันเต้ ดราก้อนไฟว์หายตัวไป
เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. เต้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักในหมู่บ้านย่านถนนบางกรวยไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เขาสวมชุดปั่นจักรยาน สะพายเป้ ปั่นจักรยานสีครีม ไม่สวมหมวก และไม่ได้นำกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกได้เป็นครั้งสุดท้ายขณะปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม 7
เมื่อไม่กลับบ้านและติดต่อไม่ได้ตลอดทั้งวัน น.ส.วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ อายุ 42 ปี แฟนสาว จึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย เมื่อเวลา 18.30 น. วันเดียวกัน เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ต่อมาเวลา 22.30 น. เพจ จส.100 โพสต์ประกาศตามหา และข่าวเริ่มแพร่กระจายในวงกว้าง
จนถึงเวลาที่รายงานข่าวนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการพบตัว
ผู้ที่พบเห็นหรือมีเบาะแส แจ้ง จส.100 โทร *1808 หรือ 1137 หรือแจ้ง สภ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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